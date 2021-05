– Hva med filippinske mattradisjoner, det har vi liksom aldri snakket noe særlig om, sier Masterchef-dommerkollega og matblogger May Britt Aagaard til stjernekokk Jonathan Romano i TVNorge-programmet «4-stjerners middag» som gikk på skjermen i forrige uke.

Svaret var av den litt overaskende sorten.

– Det er veldig dårlig mat, i kokkeøyne. Det er liksom ikke noe matkunst, dessverre, sa han.

Og Romano – som er født på Filippinene av filippinske foreldre, men kom til kom til Norge som toåring i 1978 – stopper ikke der.

– Det er mye fritert, sånn ihjelstekte ting. Litt sånn gryteretter, hvis jeg kan si det sånn. Og de har ikke de smakssammensetningene som thaimat, for eksempel.

Ambassaden reagerte



Reaksjonene lot ikke vente på seg, og lørdag postet Den filippinske ambassaden en uttalelse på Facebook, hvor det blant annet heter:

«Enhver som sier at filippinsk mattradisjon er dårlig mat burde definitivt besøke Filippinene for å gjenoppdage den rike, friske og regionalt varierte filippinske maten».

Angrer og beklager



– Jeg angrer ekstremt mye på at jeg klarte å si «dårlig mat». Det er det absolutt ikke. Det er utrolig digg mat, «comfort food»-deluxe, sier Romano til Godt.no.

Han utdyper:

– Jeg har full respekt for folk at folk er uenige. Og jeg beklager igjen på det dypeste, jeg må tåle kritikk for det jeg har sagt. Men ikke vær giftige, ikke hets, oppforder han.