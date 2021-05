Vingården Cave De Pongrácz har finpusset og perfeksjonert denne metoden i lang tid. Dette har resultert i kvalitetssikre viner til en rimelig penge.

Grunnen til at Cap Classique-metoden ofte blir sammenlignet med champagnemetoden er at begge går gjennom en andregangsgjæring i samme flaske som den du kjøper.

Fryser gjærrestene på flasken



Første steg i en slik metode er å tilsette normal basevin til flasken sammen med noe som kalles «Liquer de tirage» som er en blanding av vin, gjær og sukker. Dette setter i gang gjæringsprosessen i flasken. Det danner seg etter hvert CO2 som ikke klarer å rømme og slik blir boblene til i flasken.

HODEFRYS: Flaskene står på hodet og samlingen av gjærrester fryser og fjernes i Cap Classique-metoden.

Etter den andre gjæringsprosessen dannes et sediment(gjærrestene) i flasken som må fjernes for å produsere en klar musserende vin. Denne prosessen kalles «remuage», og innebærer at flaskene blir vridd rundt hver dag i noen uker.

Hver sving vipper flasken mer og mer på hodet helt til alt sedimentet er samlet i nakken på flasken. Dette kan gjøres både for hånd og av maskiner.

For å kvitte seg med sedimentet plasseres flaskens hals i et veldig kaldt saltvannsbad som fryser sedimentet. Flasketoppen fjernes og trykket skyter ut isbunnen av sedimentet. Denne prosessen er kjent som «disgorgement». Før en ny champagnekork settes på tilsettes det noe som kalles «liqueúrd’expidition´ for å fylle hele flasken.

3 boblende sørafrikanere i Norge

FLAGGSKIPET: Pongrácz Desiderius er flaggskipet i porteføljen. Flasken er håndlaget i en unik stil som utrykker eleganse og kvalitet.

Utover Cap Classique-metoden er det mange ting som må være gjort riktig for å komponere en flaske Pongràcz.

Blant annet må førsteklasses druesorter ligge til grunn. Og ikke minst, kunnskap og kompetanse.

Desiderius Pongrácz har i dag 3 unike viner på det norske markedet; DesideriusPongrácz, Pongrcáz Brut, Pongrácz rosé.

Bestående av de edle druesortene Pinot Noir og Chardonnay er alle vinene med på å revolusjonere den Sørafrikanske vinindustrien.

Ifølge importøren er dette kjennetegnene på de tre variantene:

* Pongrácz Brut har en lys gul farge med små fine bobler. Utviklet aroma av frukt med en gjæraktig champagnelignende karakter. Innslag av eple, gjær og nøtter samt en fin balanse mellom syre og frukt. Passer godt til lyst kjøtt eller sushi.

* Pongrácz Rosé har en lakserosa farge og en lang frisk ettersmak. Kremete med aroma av mørke bær og gjær. Passer perfekt til fisk og skalldyr, eller som en herlig aperitif.

* Pongrácz Desiderius er flaggskipet i porteføljen. Flasken er håndlaget i en unik stil som utrykker eleganse og kvalitet. Kompleks vin med livlige bobler og nyanser av frisk frukt, mandler og brioche. Perfekt til and, mørk sjokolade og desserter.