Royal Havre 0,5L er den siste lanseringen i en større satsning Diplom-Is nå gjør på den store plantebaserte trenden.

Stadig flere forbrukere ønsker å spise mer plantebasert. I februar i år lanserte Diplom-Is Royal Vegan Peanøtt på pinne, som småis og i flerpakning.

Nå utvider isprodusenten sin veganske portefølje med to nye produkter, laget med havre.

– Vi har som mål at alle skal kunne finne en favoritt blant våre produkter, og vi jobber hele tiden med å utvikle nye produkter som møter etterspørsel og ønsker fra forbruker. Vi ser at flere ønsker plantebaserte produkter, og vi har fulgt utviklingen innenfor veganske produkter tett de siste årene. Nå slipper vi to fantastiske iskremer i en større serie under merkevaren Royal, sier markedsdirektør Anne Borgen Sturød i en pressemelding.

Ønsker seg plante-is



Ifølge produsenten ønske forbrukerne ønsker kjente iskremmerker som garantist for god iskremopplevelse

Gjennom forbrukerundersøkelser Diplom-Is har gjort i samarbeid med Opinion, kommer det frem at forbrukere opplever den veganske delen av iskremkategorien som liten, og ønsker plantebasert is med samme kvalitet som fløteis. Den norske merkevaren Royal blir garantisten for en plantebasert is som skal levere på et svært høyt nivå.

– Målgruppen har et tydelig ønske om normalisering og mer «selvfølgelighet» rundt valget av plantebaserte alternativer. Forbrukere kjenner til den gode smaken og kvaliteten som Royal leverer. Da er det naturlig at de forventer at Royal Havre leverer på samme gode kvalitet og smak. Vi mener vi har landet på to produkter som leverer på dette, og gleder oss til å høre responsen fra det norske folk, sier Borgen Sturød i meldingen.

Royal havre 0,5L kommer i bokser på 500 ml. Smakene består av Pistasj med sjokoladeflak og salt pistasjsaus, og Peanøtt med browniebiter, grovt peanøttsmør og karamellsaus.

Diplom-Is har tidligere hatt Dream Vegan på 500 ml boks, men denne har nå blitt fjernet fra markedet til fordel for Royal Havre 0,5L-serien.

Se video: Se hva hun fant i iskremen: