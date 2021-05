Oppskriften ble perfeksjonert over de ti neste årene, før forskerne endelig sa seg fornøyd den unike smaken, hullene og kvaliteten.

Det har skjedd mye siden den gang, men ikke med oppskriften på Jarlsberg. 800 000 tonn er solgt til land over hele kloden og bare i 2020 ble det solgt 16 000 tonn internasjonalt og over 9 000 tonn her i Norge.

ALLSIDIG: Jarlsbergosten har mange bruksområder. Foto: Tine

Merkevare med hull i CV'en



Jarlsberg er i dag en av Norges mest kjente merkevarer. Også på globalt nivå, spesielt i USA, Canada og Australia, er den norske osten elsket av både kokker og matentusiaster.

– Det er mye kjent ost i verden, men fellesnevneren er at når vi tenker på parmesan, manchego eller edamer, er det kategorier som lages av en rekke forskjellige produsenter som få kjenner merkevarene til. Jarlsberg har derimot blitt en helt egen kategori med en trofast tilhengerskare over hele verden. I meieribransjen er det mange som misunner TINE og den norske melkebonden for denne helt unike merkevaren som vi alle er så stolte av, sier konsernsjef i TINE, Gunnar Hovland i en pressemelding i anledning jubileet.

VELLAGRET HEMMELIGHET: Oppskriften på Jarlsbergosten skal holdes hemmelig i minst 65 år til, ifølge produsenten. Foto: Tine

Produseres også utenlands



Jarlsberg til det norske markedet lages på TINEs meierier i Elnesvågen, Verdal og Jæren med melk fra norske bønder, mens Jarlsberg til det internasjonale markedet produseres av TINEs datterselskaper i Irland og USA.

Det ikoniske designet og det spesielle navnet er viden kjent og blir ifølge pressemeldingen også til stadighet nevnt i popkulturens verden. Men det er kvaliteten og ikke minst allsidigheten som sørger for den vedvarende populariteten.

Jarlsberg passer like godt på ostefat eller på brødskiven, som i en salat eller til matlaging på grunn av sin gode og jevne smeltekvalitet.

Den karakteristiske milde nøtteaktige smaken og de flotte hullene skyldes det Tine kaller propionsyrebakterier. Ostehjulene lagres, vendes og kvalitetssjekkes i flere måneder, og du kan få kjøpt en rekke vellagrede varianter som har fått utvikle smaken i helt opp til 5 år.

Den virkelige hemmeligheten, det som gjør at bare Jarlsberg er Jarlsberg, er ifølge pressemeldingen oppskriften.

Og den forblir en vel bevoktet hemmelighet, også i de neste 65 årene.

