-Vi har alltid visst at vi har et godt produkt. Dette viser at produktet er så godt at det gikk igjennom hos fagpersonene i fagjuryen også, smiler Lars Bergene i Oppegård Brus.

Sammen med kameratene Fabian Mesgrahl og Andreas Barnholt Skuleberg startet han Oppegård Brus som en elevbedrift, og siden har brus-eventyret bare rullet for de hardtarbeidende ungdommene.

Drikker bringebær med de store

- Vi har lært mye, og fått erfaringer vi ikke kunne lært på noen annen måte, forteller Andreas i en pressemelding fra Norsk Mat.

Og Fabian nikker;

- Alt går ikke alltid helt etter planen. Vi har nok møtt på de fleste problem vi kunne ha møtt på, ler gutta.

Arbeidet med brusen synes de bare er gøy.

- Kanskje med unntak av all bæringen, flirer Andreas.

- Det får vi bare ta som trening, sier Lars.

For de har planer om flere brusvarianter, i tillegg til de fire de allerede har, så det blir nok mange løft fremover også.

Stolt ordfører



- Jeg har fulgt med på dere fra starten, forteller ordfører i Nordre Foll kommune, Hanne Opdan.

Hun kunne stolt foreta overrekkelsen av Spesialitetsmerket til tre dyktige produsenter og gründere.

- Dette er veldig stas! Det er ikke overraskende at dere blir lagt merke til, men dett merket viser at dere er i et veldig celebert selskap av produsenter, skryter Hanne Opdan.

Lovord kom det også fra Spesialitetsmerkets fagjury, ledet av ingen ringere enn den kjente kokken Harald Osa.

Kokkekjendis-skryt

Her er noen av tilbakemeldingene på bringebærbrusen som Oppegård Brus kan ta med seg videre:

God duft og kullsyre. Ryddig bringebærsmak, ikke for søt og ikke for syrlig. God!

Brusen luktet svært bra.

Smaken av bringebær og sommer. Fin naturlig farge og naturlig smak.

Nydelig farge i glasset. Lukter godt av bringebær, frisk og ren duft av bær. Frisk i smaken, ikke for søt.

Fin farge som sender assosiasjoner til bringebær. Tydelig og frisk lukt av bringebær.

- Dette er veldig moro! Vi jobber med å utvide smaksrepertoaret vår, aller helst med lokale råvarer. Det er viktig for oss å ha høy kvalitet på produktene, og være det lille ekstra til små individuelle utsalgssteder. Og det er nettopp det Spesialitetsmerket viser, sier de stolte gutta i Oppegård Brus.

Video: Vil forby stor brus: