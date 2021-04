Den nye emballasjen for musserende vin (250 ml. boks) er relativt ny for det norske markedet, men er allerede en trend i land som Storbritannia og USA. Emballasjen er optimal for en ung og kullsyreholdig vin som BeFrizz, og beholder alle egenskaper i cirka ett år etter tapping, heter det i en pressemelding fra vin- og brennevinsselskapet Altia.

- BeFrizz skal skille seg ut som en sofistikert og moderne drikk laget for å appellere til en yngre forbruker som ikke bare drikker vin hjemme, heter det.

Hermetisert innovasjon



Codorníu er det ledende spanske varemerket innen produksjon og distribusjon av Cava siden 1551. Codorníu går nå et skritt videre i sin internasjonale utvidelse med lanseringen av den første hermetiserte innovasjonen i selskapets historie: BeFrizz, en karbonisert halvmusserende vin med delikate bobler, lite restsukker og en utmerket smak.

Codorníu ønsker å tilby sine kunder en nyskapende middelhavsdrikk i to varianter; en hvitvin og en rosé. Begge er veganske og glutenfrie.

Ifølge elskapet er BeFrizz White en hvit musserende vin med toner av hvit fersken, sitron, lime og blomster. I ganen skal vinen minne om moden fersken, honningmelon og nektarin, med fine, myke bobler og en klar sitrus-ettersmak.

BeFrizz Rosé skal være en lyserosa glitrende rosé med aromaer av lys rød frukt og rødt eple, med fine, myke bobler og en klar sitrus-ettersmak.