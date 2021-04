- Vi forventer at det i år som i fjor vil bli flere grillmåltider som følge av at mange ferierer i Norge. Samtidig øker dagligvaresalget generelt som følge av stengte svenskegrenser. Vi tar med oss erfaringene fra i fjor og er godt forberedt til årets sesong, sier markedsdirektør i Nortura, Nina Rishovd Stavenæs i en

pressemelding.

Hun legger til:

- Samtidig er været alltid en joker i denne sesongen. Vi håper på godt grillvær, men tilpasser produksjonen etter behov.

Mattrender farget av pandemien

Flere av årets mattrender kan knyttes direkte til pandemien.

Ifølge en undersøkelse gjort av Stiftelsen Norsk Mat (tidl. Matmerk) ble flere opptatt av matens opprinnelse i 2020. 84 prosent av de spurte sa de var svært eller noe opptatt av å velge norsk mat i 2020, mens andelen lå på 75 prosent i 2019.

- Mange ønsker å støtte den norske bonden og norsk næringsliv, samtidig som det nære føles trygt. Ikke minst har bruken av antibiotika i internasjonal kjøttproduksjon blitt belyst det siste året. Den norske kjøttproduksjonen med svært lav bruk av antibiotika har dermed blitt enda mer attraktiv, sier Rishovd Stavenæs.

Hun ser også endringer i spisevaner etter et år med mye tid tilbragt hjemme.

- I fjor så vi at grill kan være aktuelt til flere måltider enn middagen. Siden vi er mer hjemme kan grillen også benyttes til lunsj og frokost. Vi ser også at flere ønsker å prøve seg på store kjøttstykker ment for deling nå som man har mer tid å bruke på matlagingen. Samtidig forventer vi et oppsving i enkle løsninger til grillen, som følge av flere grillmåltider.

«Comfort food» er kosemat

Nortura tilbyr i år et bredt utvalg av både nye og kjente grillprodukter, for alle anledninger. Enkel og skikkelig god kosemat, såkalt «Comfort food», er beskrivende for mange av årets nyheter.

Det blir pølser, spareribs, kyllingvinger og kyllingklubber med både kjente og mer spennende smaker.

- Siden vi ikke kan reise noen steder lager vi våre egne eksotiske matopplevelser hjemme. Koreansk var stort allerede i fjor og fortsetter sin popularitet. Ellers kommer Sørøst-Asia og også meksikansk, som egner seg godt på grillen, sier Rishovd Stavenæs.

I fjor lanserte Nortura en rekke nye type produkter til grillen.

De som ikke fikk testet grillplanke/-filet, grillkobra eller flatbird får igjen sjansen denne sesongen, og i år utvides utvalget med flere smaker.

Og vil man imponere med noe helt nytt, er Prior-nyheten kyllinglår bikers handle noe gjestene mest sannsynlig ikke har fått servert før.