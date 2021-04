Coca-Cola jakter på «Den beste noensinne»

Coca-Cola uten sukker kommer nå i ny design, og med en ny smak. Begge deler gjør at Coca-Cola uten sukker blir enda likere den originale Coca-Cola – både i smak og utseende. Men fortsatt uten kalorier og sukker.

– Vi jobber stadig for å øke salget av våre sukkerfrie varianter. Etter at vi endret oppskriften på daværende Coca-Cola zero sugar for noen år tilbake, for å gjøre smaken enda likere originalen, fortsatte vår sukkerfrie variant å vokse.

Vi har derfor jobbet med å utvikle denne videre, og er glade for å introdusere en ny smak vi tror mange vil like – enten de i dag drikker Coca-Cola uten sukker, eller den originale, sukkerholdige varianten, sier Tonje Haugen, markedssjef i Coca-Cola Norge, i en pressemelding.

Mindre størrelser Coca-Cola



– Dette er et av mange tiltak vi gjennomfører for å redusere mengden sukker på tvers av våre drikker. Vi har jobbet i flere år med å reformulere og innovere slik at folk skal kunne velge stadig flere varianter med lite eller uten sukker.

Vi har også introdusert mindre størrelser, tydelig merking og økt markedsføring av våre varianter med lite eller uten sukker, fortsetter Tonje Haugen i meldingen.

Ny også utenpå

For første gang kommer nå Coca-Cola, Coca-Cola Uten Sukker og Coca-Cola light med et helhetlig, felles merkevaredesign.

Det nye designet skal fremstå renere og uten forstyrrende elementer. Slik oppfattes nå de ulike variantene – enten de er med eller uten sukker – i større grad som samme merkevare.

– Man vil kunne skille Coca-Cola uten sukker fra den sukkerholdige – som begge kommer i rød emballasje – ved at Coca-Cola uten sukker har sort logo, og den sukkerholdige har hvit logo. Coca-Cola light er en selvsagt del av den nye designfamilien, med sin signaturbakgrunn i sølv, og rød logo, forklarer markedssjef Tonje Haugen.

«Best Coke ever?»

Coca-Cola inviterer nå publikum til å prøve den nye smaken. Gjennom en global kampanje som gjennomføres også her i Norge stilles spørsmålet: Er den nye Coca-Cola uten sukker faktisk «Best Coke Ever»?

Folk vil bli oppfordret til å smake, og gjøre seg opp sin egen mening.

Ønsket om debatt skal - som alt annet for tiden - kommuniseres både på TV, nett, utendørs boards og i sosiale medier.

