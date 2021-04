Redder mer mat enn noen gang

Hittil i år er det solgt 536.882 poser med overskuddsmat gjennom appen – 25 prosent flere enn i samme periode i fjor.

Miljøbesparelsene tilsvarer rundt 540.000 kilo matavfall, heter det i en pressemelding.

Utgangspunktet for regnestykket er at én forundringspose med overskuddsvarer veier rundt én kilo.

Økt pågang fra dagligvare

131.165 av disse posene stammer fra dagligvarebutikker, noe som er en økning på 140 prosent fra i fjor. Selskapet samarbeider for øyeblikket med 736 dagligvarebutikker – 457 flere enn for ett år siden.

Too Good To Go Selskap som jobber for å redusere matsvinn i 15 land. Too Good To Go-appen knytter butikker og spisesteder som har mat til overs sammen med folk som ønsker å kjøpe maten til rundt én tredjedel av fullpris. Konseptet er såkalte forundringsposer, hvor man ikke helt vet hva som havner oppi – det kommer an på hva som er til overs. Selskapet samarbeider også med ulike aktører i matbransjen om å sette matsvinn på agendaen og deler informasjon om matsvinnproblematikken i ulike kanaler.

– Det kastes fremdeles altfor mye mat. Det kartlagte svinnet her til lands utgjør 417.000 tonn i året. Derfor jobber vi for å få stadig flere virksomheter om bord i appen. For dagligvarebutikkene fungerer vi som en «nødventil» på slutten av dagen, slik at overskuddsmaten når forbrukerne i stedet for å ende som svinn, sier daglig leder Ann-Kristin Raknes Pfründer.

Daglig leder i Too Good To Go, Ann-Kristin Raknes Pfründer Foto: Hanne Johansen

– I koronakrisen har det vært litt spesielt. Enkelte av samarbeidspartnerne våre har det tøft og har kanskje måttet stenge dørene, mens andre opplever gode tider, slik som dagligvarebutikker. I tillegg ser vi eksempler på matprodusenter eller leverandører som har flere overskuddsvarer enn normalt, sier hun.

Stor aktivitet

I disse dager reddes det mer mat enn noen gang gjennom appen; mellom 7000 og 8000 poser daglig på landsbasis.

Matbergingsfakta Too Good To Go samarbeider for øyeblikket med 2871 dagligvarebutikker, bakerier, serveringssteder, hoteller og matprodusenter på landsbasis – 41 prosent flere enn på samme tid i fjor (per 8. april 2021). 4,8 millioner forundringsposer med overskuddsmat er reddet gjennom appen siden selskapet startet opp i Norge i 2016 (per 8. april 2021). Utviklingen i appen per år: 2016: 105.877 solgte poser med overskuddsmat 2017: 413.035 poser 2018: 837.543 poser 2019: 1.340.933 poser 2020: 1.502.029 poser Hittil i år: 536.882 poser (f.o.m 1. januar t.o.m 8. april) – en økning på 25 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor). 131.165 av de solgte posene hittil i år kommer fra dagligvarebutikker – en økning på 140 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. 736 av dagens samarbeidspartnere er dagligvarebutikker – 457 flere enn på samme tid i fjor. 1,3 millioner nedlastinger av appen – 300.000 flere enn i april i fjor. I Norge ender 417.000 tonn mat som svinn hvert år, og dagligvarehandelen står for 15 prosent av dette, ifølge Matvett og Norsus.

– Det henger sammen med at vi har fått flere samarbeidspartnere, slik at tilbudet er større, men også at vi har fått mange nye brukere. Folk har stor interesse for dette, og det er veldig hyggelig å se. Det kan også hende at noen er blitt ekstra prisbevisste den siste tiden og bruker appen til å gjøre noen kupp, sier Raknes Pfründer.

1,3 millioner nordmenn har lastet ned appen, og 300.000 av disse har registrert seg det siste året.

APPETITT: Matbergingen gjennom Too Good To Go skjer via en app. Foto: Too Good To Go

Utvider samarbeidet med dagligvare

Samarbeidspartnerne innen dagligvare inkluderer blant annet MENY, Coop og Bunnpris.

Coop og Bunnpris er blant kjedene som har fått enda flere av butikkene sine på i appen den siste tiden. Bunnpris innledet et større samarbeid med Too Good To Go i høst, og utvidet dette med 93 butikker i mars. Nå har 157 av butikkene tatt i bruk appen, og flere kommer på fremover. Så langt i år har de reddet 14.000 poser med overskuddsmat gjennom appen.

– For oss i Bunnpris har samarbeidet med Too Good To Go hjulpet oss til å få redusert matsvinnet i butikkene våre ytterligere. På denne måten bedres økonomien vår, samtidig som vi reduserer miljøavtrykket. Det er en vinn-vinn-situasjon. Så langt har samarbeidet fungert veldig bra, og vi har ambisjoner og å få alle kjedens butikker med på løsningen før sommeren, sier Trond Wang, nasjonal driftssjef i Bunnpris.

