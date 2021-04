Aass Bryggeri gjør nå en ny satsing på mineralvann. Først ut er Aass Sommerbrus som kommer i butikkene denne sommeren, melder bryggeriet i en pressemelding.

Brusen er sukkerfri med smak av mango og pasjonsfrukt.

Det familieeide bryggeriet i Drammen har hatt lange tradisjoner for produksjon og salg av mineralvann.

Coca Cola ble tappet og solgt i mange år frem til 2001, i tillegg til klassikere som Trollbrus, Dinosaurbrus og Prinsessebrus.

Mest øl fra Aass



Siden da har det hovedsakelig vært produksjon av øl som har gitt bryggeriet en kjempevekst de siste 5-6 årene. Ølproduksjonen har drevet volumene opp til "all time high". Unntaket har vært den røde Julebrusen som er et hellig "flaggskipprodukt".

Administrerende Direktør Christian Aass har troen på at innenlandsferie, miljøvennlig boksemballasje og et produkt uten sukker er en god oppskrift for å satse på mineralvann igjen. I tillegg er det økt etterspørsel etter kortreiste produkter.

Flere ideer på boks



Bror og Kommersiell Direktør, Lauritz Aass, gleder seg over at bryggeriet har fått tilgang til å selge produktet i flere av de største dagligvarekjedene. Spesielt Spar og Joker, som er gode sommerbutikker, har gitt produktet god distribusjon slik at produktet blir tilgjengelig i hele Norge denne sommeren.

Lykkes denne lanseringen ønsker bryggeriet å satse videre på mineralvann på boks. Ideer til produkter står det ikke på.

