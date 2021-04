Hvordan bygges en vinliste på restaurant?

Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode av podkasten «Ukens vintips» her:

Andreas Høgfeldt starter to vinsteder i Oslo i 2021.

Gjest i ukens podkast er vinkelneren Andreas Høgfeldt (Lysebu, Vintage Kitchen, Brasserie Ouest, vinner NM Junior Wine Awards 2018) Han er med oss for å snakke om de nye stedene han er i ferd med å åpne: Oh Dear og Kastellet, som inkluderer Norges første medlemsklubb for vin. Vi toucher blant annet inn på hvordan man bygger en god vinliste i 2021. I tillegg har Andreas med ukens vintips, en topp Chardonnay fra Oregon.

Ukens vintips: Morgen Long Marine Willamette Valley Chardonnay 2018

Lys gulgrønn farge. Moden gul frukt, sitrus, mineraler og nøttetoner på duft og smak. Konsentrert og kjølig fruktighet. Balansert syrlighet og lang frisk ettersmak. SL

Pris: 380 kr (bestilling)

Varenr: 12603901

Importør: Garage d’Or

Poeng: 89

Morgen Long Marine Willamette Valley Chardonnay 2018 Foto: Svein Lindin

