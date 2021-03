Derfor bør du kjøpe denne vinen i påsken

NB! Matthiasson Napa Valley Cabernet er dessverre for tiden utsolg fra Vinmonopolet (lagt inn av red. 26. april).



Hver uke velger sommelierene Svein Lindin og Jon Trygve Hegnar ut et vintips, alene eller med gjester. Hør ukens episode av podkasten «Ukens vintips» her:

Vi har funnet frem til en leskende, nydelig rødvin fra Napa Valley som gjør seg like godt til lammelåret i påsken som til en t-bone steak eller en entrecôte. Vi går også gjennom litt av hvordan Napa (Cab) har endret seg de siste årene, noe som gjør at man i dag kan finne vinskatter som denne. Løp og kjøp!

Ukens vin: Matthiasson Napa Valley Cabernet Sauvignon 2016 (se på Vinmonopolet)

Dyp rød farge. Mørke bær, plomme, fiken og krydder på duft og smak. Fruktig anslag med flott ren syrlighet, moderat alkoholnivå. Drikkeklar nå, men kan lagres 10-12 år.

Pris: 609 kroner

Poeng: 92

Den prisbelønte vinmakeren Steve Matthiasson og hans kone Jill lager vin som få andre i Napa Valley i California. Her er ikke noe prangende besøkssenter, eller overeikede viner med høy alkohol. Vinene deres er en sjelden eksponent for det balanserte rene og elegante uttrykk av druene alene. Balanse er mantraet i alt hva Matthiasson gjør, uten å miste fokus på at vinene er drikkemodne tidlig og er svært matvennlige.

Matthiasson Napa Valley Cabernet Sauvignon 2016 Foto: Svein Lindin

