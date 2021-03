Påskefrukten over alle er appelsinen.

Totalt sett spiser vi 6 kg. pr. person i året, som tilsvarer noe sånt som 36 appelsiner, og store deler av dette spises mellom jul og påske, melder Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Turmat og påfyll underveis

Det er ikke rart at appelsinen er nesten like selvskreven i påskesekken som Kvikk-lunsjen. Helt siden Fjellvettreglene ble trykket på emballasjen til sjokoladen på 60 tallet har disse to holdt stand som skikkelig turproviant.

- Appelsinen lesker tørsten og smaker helt himmelsk på tur. Et lite tips er å skjære den i båter før turen, da går det lettere å spise for alle. Blander du med annen oppskåret frukt og kanskje noen nøtter i boksen er det garantert at går unna i pausen, sier Gerd Byermoen i Opplysningskontoret for frukt og grønt

En av de enkleste dessertene, eller bare som kosemat, er en fruktsalat servert i appelsinskall, utformet som en påskekylling.

Oppskrift på appelsinsalat i påskedrakt

Ingredienser (4 porsjoner)



* 2 appelsiner

* 2 røde appelsiner

* 4 jordbær

* 2 skive epler

* blåbær til øyne

Fremgangsmåte:

* Del appelsinene i to.

* Skjær ut innmaten med en skarp kniv eller en skje.

* Del appelsinkjøttet i terninger.

* Del jordbær i skiver og skjær ut nebb av den tykkeste skiven.

* Skjær resten av jordbærene i biter og bland dem sammen med appelsinsalaten.

* Fordel appelsinsalaten i skallene. Sett på jordbær som nebb og epleskiver som stjert, eller bruk fantasien til din egen vri.

