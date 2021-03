Smitteutbrudd på Lovisenberg sykehus i Oslo – fire pasienter og fem ansatte smittet

Sykehuset har derfor innført inntaksstopp på én av sine medisinske sengeposter, bekrefter klinikksjef Hallvard Fanebust til VG.

Utbruddet ble oppdaget i helgen, og antall smittede og folk i karantene har økt i takt med smittesporing og testing, ifølge Fanebust.

– Per nå klarer vi å omdirigere pasientene internt, slik at de som kommer inn via akuttmottaket sendes til noen av de andre sengepostene. Det er både fordi vi må smitteisolere pasienter, og fordi vi mangler personell, sier han.