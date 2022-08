Slik vil nordmenn spare strøm

STRØM: En fersk undersøkelse Respons analyse har gjennomført for Fremtind viser at 51 prosent, som tilsvarer 2,1 millioner nordmenn, vurderer å skru ned varmen i huset hvis strømmen blir dyrere.

Samtidig vurderer 12 prosent, tilsvarende over 500 000 nordmenn, å skru ned eller slå av varmen på hytta.

Farlig kombinasjon

Allerede nå er det historisk dyre strømpriser for norske husholdninger i Sør-Norge. Det gir økt risiko for at folk skrur ned varmen for mye når kulden kommer.

– Dette er en farlig kombinasjon, og vi frykter at mange vil få frostskader utpå høsten og til vinteren. Vi forstår at mange vil spare strømutgifter, men det kan gi større kostnader på sikt. Det er viktig å ha på nok varme slik at vannet i rørene ikke fryser, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind, i en pressemelding.

Den yngste aldersgruppen under 25 år vurderer i større grad enn de eldre, over 65 år, å skru ned varmen i boligen.

Det er viktig å ha på nok varme slik at vannet i rørene ikke fryser, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind.

Spar penger med tetningslister

For å unngå frostskader må de ulike rommene i boligen være tilstrekkelig oppvarmet.

– Du trenger ikke ha oppholdstemperatur på 20 grader i alle rom, men det må være tilstrekkelig med varmekilder som holder rommene frostfrie. En god huskeregel er å regne 60-70­­­ watt per kvadratmeter, sier skadeforebyggeren.

Alder på boligen og hvor godt isolert den er har innvirkning på oppvarmingen. Eldre og dårligere isolerte boliger vil kreve desto mer oppvarming.

– Tetningslister rundt vinduene er et tiltak du kan spare penger på ganske raskt. Det hindrer fuktskader rundt vinduer og bidrar også til at du sparer strøm ved fyring, råder Hofstad-Nielsen.

Vær våken når du vasker klær

I undersøkelsen oppgir seks av ti, tilsvarende 2, 5 millioner nordmenn, at de vurderer å kjøre vaske- og oppvaskmaskin når det er billigst strøm. Skadeforebyggeren er bekymret for at folk i økende grad vil bruke elektriske apparater om natten.

– Brorparten av brannene vi registrerer starter i elektriske apparater og anlegg, og vi ser en økning i branner som starter i vaskemaskiner, oppvaskmaskiner eller tørketromler. Derfor oppfordrer vi på det sterkeste til å ikke bruke elektriske apparaternår du ikke er våken eller til stede, sier Hofstad-Nielsen.

Dette vurderer nordmenn av tiltak hvis strømmen blir dyrere: