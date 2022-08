Slik blir du kvitt vepsebolet

HAGELIV: De fleste opplever det før eller siden: Antallet veps i leiligheten, huset eller på tomta øker mistenkelig, og du forstår at de har etablert et bol i nærheten.

– Den beste og enkleste måten å konstatere et vepseangrep på, er rett og slett ved å observere dem. For å lokalisere bolet må du følge med på hvor de flyr til og fra, sier biolog Maren Trones Christiansen i Norsk Hussopp Forsikring i en pressemelding.



Hvis bolet ikke er til sjenanse, kan du la det stå. Når høsten kommer dør vepsen etter hvert ut, og bolet blir tomt. Stikkvepskolonier bruker aldri et vepsebol mer enn en sesong, og alle arbeidere dør på høsten. Kun unge dronninger overvintrer, men det skjer et annet sted. Dermed er det helt trygt å plukke ned et bol om vinteren og kaste det.

Legg vepsebolet i fryseren

På sensommeren er vepsen opptatt av å spise og jakte etter sukkerholdig næring. Da er den gjerne ekstra plagsom, og mange kan av den grunn ønske å bli kvitt vepsebol som er i nærheten av boligen deres.



– ­Mot slutten av sommeren kan kolonien telle over to tusen voksne individer, og bolet kan være større enn en fotball. Vi hører historier om folk som setter støvsugeren inntil bolet, suger inn vepsen og lar den dø i støvsugerposen, men det vil vi ikke anbefale. Faren er at bolet kan falle ned, og at aggressive veps strømmer ut i hopetall. Folkehelseinstituttet foreslår i stedet å knytte en plastpose rundt bolet og putte det i fryseren. Da dør vepsen i løpet av få timer, sier Trones Christiansen.

Viktig å dekke seg til

Vepsestikk er smertefulle, og en veps kan – i motsetning til en bie – stikke deg flere ganger. Det er derfor viktig at du dekker deg til hvis du skal fjerne et vepsebol.



– Det finnes også insektmiddel man kan bruke. Vi anbefaler at du henter råd fra en forhandler, samt leser bruksanvisning nøye, før du bruker insektmiddelet. Vær spesielt forsiktig hvis bolet er stort, eller hvis noen i nærheten er allergiske mot stikk. Og ta kontakt med en skadedyrbekjemper hvis du er i tvil, råder Trones Christiansen.

Vepsebol bør forebygge høst og vinter

Vepsebol bygges fra våren og utover sommeren. Vepsen gjør sjelden skade på bygninger, men hvis du har sprekker og luker rundt vinduer og dører, er det lurt å tette disse. Det bør gjøres om høsten eller vinteren, slik at det er tett når dronningene på våren starter å etablere et nytt bol. Eventuelle åpninger til loftet kan tettes med netting.