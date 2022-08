Vil sjekke drivhus-sikkerhet

HAGELIV: Alle byggevarer skal i utgangspunktet selges med produktdokumentasjon. Direktoratet for byggkvalitet vil i tiden fremover be leverandører av drivhus om å sjekke at produktene de selger er godt nok dokumentert.

- Tilsynet gjelder den bærende stålkonstruksjonen til drivhusene, skriver direktoratet i en pressemelding.

Kaffe i hagen

Mens hagestuer har strenge regler for konstruksjonssikkerhet, gjelder ikke de samme reglene for drivhus. Dette skyldes at drivhus i utgangspunktet brukes til å forlenge vekstsesongen til planter, og ikke til lange opphold. Derfor gjelder tilsynet drivhus hvor det for eksempel er plass til hagemøbler.

- Det er fint at mange velger å innta morgenkaffen i grønne og frodige omgivelser, og dette vil vi på ingen måte til livs. Men drivhus er i utgangspunktet ikke konstruert for mennesker, og vi bor i et land hvor vi får sterke vinder og, til tider, mye snø. Konstruksjonen til drivhus må tåle skikkelig ruskevær for at de skal være trygge for de som oppholder seg der, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne, i meldingen.

Ikke pålegg om fjerning av drivhus



De som selger eller produserer byggevarer i Norge og EU, må sjekke varen har riktig produktdokumentasjon. Som forbruker er du avhengig av riktig produktdokumentasjon for å vurdere om byggevaren er egnet for det du har tenkt til å bruke den til.

- Dersom du har kjøpt et drivhus som ikke har den nødvendige produktdokumentasjonen, vil ikke direktoratet pålegge deg å fjerne det. Vi vil likevel sterkt anbefale eiere av drivhus uten produktdokumentasjon å være forsiktig ved bruk, spesielt i områder med vind og mye snø, sier Horne.

Hvordan gjøres tilsynet?

Produsenter og selgere av drivhus får i disse dager et brev fra Direktoratet for byggkvalitet, hvor de blant annet blir bedt om å dokumentere at stålkonstruksjoner i drivhusene har CE-merke.

Dette merket er en garanti for at alle EUs direktiver som omhandler sikkerhet, er oppfylt. I tillegg skal de også kunne vise til en såkalt ytelseserklæring, som sier noe om egenskapene til stålkonstruksjonene. Og så etterspør direktoratet også bruksanvisninger for byggevarene, slik at man sikrer seg at forbrukere bruker materialene på rett vis.