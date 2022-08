HAGELIV: Krokan sitt første råd til sensommeraktivitet i hagen, er å beskjære busker og trær.

– Beskjæringen gir luftigere og friskere busker og trær. Det gir også mindre risiko for sykdommer. Den beste tiden for beskjæring er juli, august og september. På denne tiden er plantene i god vekst, og sårflatene leges raskere enn resten av sesongen, sier hun i en pressemelding.

For sortene som kalles "blødere", eksempelvis Agnbøk, Lønn, Magnolia, Plomme og Kirsebær, er denne perioden den eneste tiden på året som er egnet for beskjæring. Hos bløderne stiger sevjen i stammen sent på vinteren og tidlig på våren, og da er det en risiko for at den renner ut av snittflatene og åpner for sykdommer og råte, sier hun.

Slik beskjærer du, ifølge Plantasjens gartner:

– Først fjerner du døde og skadde grener. Legg snittet på et sted hvor busken eller treet har gode forutsetninger for ny vekst. Det vil si over en ung knopp eller sidegren som retter seg ut fra stammen. Avslutningsvis skjærer du bort tynne, svake grener som vokser inn i kronen eller grener som ligger mot hverandre. Kutt av lange skudd som forstyrrer helhetsinntrykket, råder Krokan til.

Samle frø i hagen – til deg selv eller til gave

Et annet tips til sensommeraktivitet i hagen er å samle frø fra egne planter og blomster.

– Veldig mange planter setter frø. Disse kan du samle inn og plante igjen til din egen hage, du kan bytte bort eller gi noen i gave. Husk å plukke frø når det er tørt, legg de til tørk og samle dem i en tørr pose som du oppbevarer dem i frem til du skal så frøene, sier Krokan.

Noen frø kan du så med en gang du har høstet dem, mens andre frø trenger å tørkes eller trenger en kuldeperiode før de spirer. Spesielt frø fra stauder kan sås med gang etter høsting. Dette fordi de trenger en kuldeperiode (hvileperiode) før de spirer.

Luking i august er enklere

For noen er luking avkobling, mens andre har helt andre gjøremål som oppleves hyggeligere. Uansett er luking av ugress viktig for at ikke bedene skal gro igjen.

– Luker du i august unngår du at ugresset får et forsprang. Det er også enklere å luke om høsten fordi jorda gjerne er fuktigere og derfor er det lettere å få opp røttene, sier gartneren.

Krokan har også et godt tips til å gjøre lukingen enda enklere.

– Legg aviser som er dynket i vann på jorden mellom plantene. De vil holde ugresset i sjakk. Du fyller ny jord oppå avisene, og etter noen år vil avisene råtne og bli borte. Du kan naturligvis også bruke duk som barkduk eller jorddekke, sier hun.

Heuchera Tricolor Foto: Plantasjen

Gjør gode plantekupp

På denne tiden av året er det også mulig å gjøre noen gode kjøp av stauder og busker, og spare mye penger hos hagesentrene.

– Høsten er en ypperlig tid å plante på, fordi det ikke er så varmt i været, og vi får ofte hjelp til naturlig vanning. På denne tiden vokser plantene ofte litt mindre enn midt på sommeren, og plantene bruker da mer tid på å etablere røtter. Til våren skal du huske å gi dine nyplantede vekster godt med vann, sier Plantasjens gartner.

Sett blomsterløk før frosten kommer

Drømmer du om tulipaner, krokuser eller Keiserkroner i full prakt til våren? Da må du sette løkene i jorden snart.

– Fra september til det blir tele i bakken kan du plante høstløk. Krokus er noe av det første som blomstrer på våren, tett etterfulgt av snøklokker, tulipaner, Allium, Scilla og mange flere. Løkene settes på høsten og vil gi blomstring i mange år fremover. Til forskjell fra vårløker og knoller (Georginer, Begonia, Gladioler) trenger ikke disse løkene og tas opp av jorden etter blomstring, sier Krokan.