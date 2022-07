Millionær selger øyparadis for 2,8 millioner

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



FRITIDSBOLIG: Salgsprospektet kunne vært laget av Visit Norway når Sam Juul har lagt ut et øyparadis i Meløy kommune på Helgelandskysten for salg. Hovedøya kalles Sandvær som følge av sandbunnen rundt. I tillegg følger halve Valøyan og to andre holmer i nærheten. Totalt handler det om 86,7 mål sommeridyll.

– Jeg har funnet ut at det blir litt mye for oss med de eiendommene vi har allerede. Vi gjorde en gjennomgang og bestemte oss for å selge den siste av dem, sier Sam Juul.

Han var partner i Accenture fra 1980 til 2004, og har drevet i eiendom i 15 år før han ga seg med det for et par år siden – og ble golfspillende pensjonist. Juul figurerte allerede i 2008 på inntektstoppen i Bærum, og nummer 9 i Norge, med en inntekt på 67 millioner og en formue på 103 millioner. Han er bosatt på Snarøya, og har figurert høyt på ligningslistene i en del år. Han er eier av eiendommen sammen med sin kone, Bente Tangstad Juul.

BYGGETILLATELSER: Sam Juul selger eiendommen på Sandvær for 2,8 millioner kun to år etter å ha kjøpt den for 1,8. I mellomtiden har han fått tillatelse til tilbygg, bod, bryggeanlegg og utslipp. Foto: Christofer Svensson/Diakrit

– Ble for optimistiske

På øya finner man hytte, naust, to brygger og utedo samt jordkjeller. Paret kjøpte eiendommen for 1,8 millioner i 2020, men selger til tross for at de har fått godkjent tilbygg på 30 kvadratmeter, ny bod, nytt bryggeanlegg og utslipp for gråvann.

– Det har sittet langt inne å selge, og når jeg ser annonsen nå, så ... Ja, ja, nå er den lagt ut, og da blir den solgt en gang fra nå og frem til 26. juli da vi har noen som kan vise den. Det blir ikke noe etter det, sier Juul.

– Det du sier er at dere ble litt overambisiøse hva gjelder eiendom?

– Vi ble litt for optimistiske da vi så annonsen første gang. Vi trodde vi skulle rekke over et sted i Nord-Norge. Det så idyllisk ut, men vi fant ut at med et par andre hytter ble det litt for mye for oss. Så da fikk vi heller bite i det sure eplet, sier han.

– Det er jo vært solgt øyer på Helgelandskysten før, men her er det bebyggelse. De andre par stedene var det øyer uten bebyggelse. I tillegg har vi fått tillatelse til å utvide hytta, hvilket er et arbeid som er igangsatt, og til å bygge en 25 kvadratmeters bod i tilknytning, samt nytt bryggeanlegg slik at du ser det fra hytta.

I GODVÆR: Sam Juul padlende utenfor Sandvær høsten 2019. Foto: Privat

7 timer dør-til-dør

– Det er veldig idyllisk med multer, tyttebær og ryper utenfor hyttedøren, og sandbunn rundt hele øya. Det er derfor det kalles Sandvær, sier Juul.

– Hvor mye har du rukket å være der selv?

– Det første året var jeg der tre ganger. I fjor seks, og i år to ganger.

Han bor selv på Snarøya, og beskriver reiseveien slik:

– Det tar 7 timer fra dør til dør. Det er halvannet times flytur til Bodø og deretter to timers båttur til Bolga. Selv har jeg leid båt på rorbuanlegget og kjørt siste stykket på ti minutter.

Juul opplyser at båten går to ganger i døgnet i skoleferien. Resten av året går den én gang i døgnet.

– Jeg vil si at det er overraskende bra forbindelse. Det går fortere enn mange tror.

Ulykker, sykdom og død

Juul ber oss studere historien på eiendommen og hinter om stor dramatikk. Ifølge tidligere salgsdokumenter var en familie fastboende her, og drev selvberging. Ifølge Digitalt Museum handler historien om Sandværfolket om ulykker, sykdom og tidlig død.

Blant disse en ung dame som for 60 år siden gikk bort 20 år gammel, kun dager før hun skulle gifte seg. Og to brødre på 16 og 20 som gikk bort i uvær i en spissbåt.

Eiendomsmegler Kristine Langfjell forteller om et rike naturopplevelser, og legger vekt på nærheten til sivilisasjon med matbutikk og forbindelser.

– Helgelandskysten er det nye Lofoten, tenker jeg. Det er en underutviklet skjærgård, sier hun.