HAGELIV: Du trenger vanligvis ikke å søke hos kommunen for å sette opp et boblebad eller en badestamp utendørs, på egen tomt. Det samme gjelder for mindre, prefabrikkerte svømmebasseng som du setter rett på bakken. Dette unntaket fra søknadsplikt forutsetter at stampen eller bassenget ikke blir koblet til vann og avløp, eller du kan koble til vann og avløp uten å legge ny stikkledning til hovedledningsnettet.

Søke kommunen, snakke med naboen

En god tommelfingerregel er at du sjekker bestemmelser for området du bor, eksempelvis kan det være spesielle regler i 100-metersbeltet mot sjø.

- Et tradisjonelt, nedgravd svømmebasseng, vil alltid være søknadspliktig. Det innebærer en full søknadsprosess, med nabovarsler. Før du starter planleggingen, bør du undersøke om kommuneplaner og reguleringsplaner kan sette begrensinger for hva du kan gjøre, sier direktør Per-Arne Horne i Direktoratet for byggkvalitet.

Horne minner også om at selv om boblebasseng og badestamper normalt ikke er søknadspliktige og avstandskrav ikke gjelder, kan det være en god ting å snakke med naboer om plassering. Det gjelder å finne gode løsninger som ikke er til ulempe for de rundt deg.

Sikring

Det er flere krav til sikring når du vil hygge deg med egen badeplass. Dette har du som eier ansvar for.

- Sikring er det aller viktigste og et ansvar alle bør ta på høyeste alvor, uansett om det dreier seg om en mindre badestamp eller et større basseng. Når disse ikke er i bruk, skal barn ikke kunne få tilgang eller falle i vannet. Badestamper og boblebad skal også stå støtt, slik at de ikke kan velte, sier Per-Arne Horne.

Her kan du lese mer om regelverk for hva du kan bygge uten å søke.