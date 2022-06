Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



FRITIDSBOLIG: Da et småbruk på 181 kvadratmeter med 34 mål stor tomt ble lagt ut for salg, sto 70 stykker på trappen og ville inn og se.

Det gjorde at prisen steg fra 10,5 til 17 millioner kroner.

Hele 6,5 millioner over prisantydning.

Unik beliggenhet

Småbruket ligger kun 3,5 kilometer fra Asker sentrum, og knappe 20 minutter med toget fra Oslo sentrum. Det gjorde at interessen var stor fra både Oslo- og Bærum-beboere.

– Vi hadde vel en 27 privatvisninger, og så var det over 40 stykker på hovedvisningen, sier en av selgerne, Øyvind Rype til Finansavisen.

– De fleste var enten fra området, eller fra Oslo, legger han til.

Hele 13.000 klikket seg inn på annonsen, og interessen var meget god i budrunden opp til 15 millioner.

Fra 15 millioner og opp til endelig salgssum på 17 millioner var det fire stykker som knivet om småbruket. Kjøper, som er fra Østlands-området, skal bosette seg på småbruket, etter noen oppgraderinger.

Småbruket ligger landlig til, men med kort vei til sentrumsfasiliteter i både Asker og Oslo. Foto: Anders Kjøndal / Luxe.no

Arveoppgjør

Salget er en del av arveoppgjøret etter selgernes foreldre, og Rype forteller at det ble vanskelig for partene å kjøpe hverandre ut. Dermed ble familieeiendommen solgt videre.

– Faren min drev gårdsbruk her i gamle dager, og det er synd å selge, men det ble for dyrt å kjøpe hverandre ut, slik det ofte er, forteller Rype.

Med 17 millioner å fordele ut over de fire arvingene blir det likevel nok til salt i grøten.

– Vi hadde vært strålende fornøyde om eiendommen ble solgt til prisantydning, så at vi endte opp 6,5 millioner høyere er et fint «plaster på såret» når vi nå gir slipp på en eiendom vi har vært glade i, sier Rype.

Kjøper må påregne en del oppgraderinger. Foto: Anders Kjøndal / Luxe.no

Ikke konsesjonsplikt

Eiendommen er ikke konsesjonspliktig, da den har mindre enn 35 dekar dyrket jord. Det betyr at man kan bruke eiendommen både som fritids- og primærbolig, og det er ingen krav til gårdsbruk.

– Det har nok hatt betydning for salgsprisen her, sier ansvarlig meglet for salget, Terje Tveit i Krogsveen avd. Asker.

– Flere av interessentene vurderte småbruket som en mulig fritidsbolig, så det drev prisen opp, legger han til.

God interesse for småbruk

Markedsplassdirektør i FINN Eiendom, Jørgen Hellestveit forteller om fortsatt god interesse for småbruk:

– Småbruk er den aller mest populære kategorien på FINN Eiendom. Veldig mange drømmer seg til et koselig sted på landet – uten kanskje å gjennomføre det. Disse annonsene fikk rekordhøy trafikk vinteren for ett år siden. Siden den gang har det vært noe nedgang og på et normalnivå, men fortsatt bra.

– Vår innsikt viser at det er folk mellom 30–40 år som er mest ivrig på denne kategorien, av disse er det flest menn. Geografisk ser vi at det er folk på Østlandet og i Bergen som drømmer seg bort til landet – og dette er kanskje heller ikke unaturlig, legger Hellestveit til.

Videre forteller Hellestveit at det kun er lagt ut to småbruk til salgs i Asker og Bærum hittil i år. Begge annonsene genererte høy trafikk og interesse – opp mot fem ganger så mange har sett disse, sammenlignet med en normal boligannonse i området. Småbrukene her skiller seg også ut med høy prisklasse i forhold til andre småbruk som ligger på markedsplassen.