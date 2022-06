OPPUSSING: Undersøkelsen er gjennomført av Kantar for gjør-det-selv-kjeden Byggmax. Flertallet av de spurte planlegger å pusse opp ute, og flest planlegger å male (57 %)

- Sesongen er i full gang. Akkurat nå går det veldig mye terrassebord hos oss nå, men det er kanskje fordi vi tredje år på rad er billigst i Dine Pengers pristest. I tillegg går det veldig mye Butinox maling hos oss om dagen. Det er tydelig at folk planlegger å oppgradere uteområdet, sier Niklas Hamberg, Norgessjef i Byggmax, i en pressemelding.

Flere gjør det selv

Nordmenn planlegger å bruke over 60 000 kr på oppussing, og de fleste gjør det uten håndverker.

I snitt planlegger respondentene å bruke 60 000 kr på oppussing i hjemmet. Det er en økning på hele 26 prosent sammenlignet med 2021. I tillegg oppgir 8 av 10 at de skal gjennomføre prosjektene uten hjelp fra innleide håndverkere, i motsetning til i fjor da 6 av 10 planla å bygge uten hjelp fra håndverker.

- I Byggmax tror vi det er sånn at hvis du først har fått smaken på hjemmefiksing så er det kort vei tilbake til verktøyet. Mestringsfølelsen av å se et prosjekt reise seg gir økt selvtillit. Da er det naturlig at terskelen blir lavere for å gå i gang med flere og større prosjekter, sier Hamberg.

– I Byggmax tror vi det er slik at hvis du først har fått smaken av hjemmefiksing så er terskelen lavere for å gå i gang med flere og større prosjekt, sier Niklas Hamberg, Norgessjef i Byggmax. Foto: Byggmax

Råvarepriser stopper ikke prosjektene

Hamberg tror ikke de økte råvareprisene vil påvirke nordmenns fikselyst.

- Mange snakker om økte råvarepriser om dagen, men det mange glemmer er at leverandørenes prisendring nå i april kun er en brøkdel av prisforskjellene du finner mellom de ulike byggevarekjedene. Du sparer mer på å sjekke rundt enn å handle etter utviklingen i råvareprisene. Dette gjelder særlig for deg som planlegger å pusse opp på egenhånd, og står uten den såkalte proffrabatten, som nær alle andre byggevarekjeder i Norge opererer med. Proffrabatten er skjulte rabattavtaler til håndverkere som ikke kommer hjemmefikseren til gode. Byggmax er en av få kjeder som derimot heier på hjemmefikseren, og gir den laveste prisen til alle, og det tjener vi på i lengden, sier Hamberg i pressemeldingen.

I første kvartal vokste Byggmax med 14,4 % sammenlignet med 2021. De siste årene viser at flere og flere nordmenn har fått smaken på hjemmefiksing, og undersøkelsen viser at trenden fortsetter i 2022.

Hamberg tror råvareprisene hjelper billigkjedene.

- Jeg tror økte råvarepriser gjør Hjemmefiksere mer prisbevisst, og da vinner vi som billigkjede nye kunder. Flere merker seg også at vi er også eneste kjede med prisgaranti også på tilsvarende varer. Hvis du har kjøpt noe hos Byggmax, og en lokal konkurrent setter ned prisen inntil syv dager senere, så gir Byggmax tilbake 110% av prisforskjellen. Det skal lønne seg å pusse opp på egenhånd, avslutter Hamberg.