Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HYTTE: Fritidsboligprisene fortsetter å stige med lavere tilbud og langt mindre bygging. Hittil i år har sjøhytteprisene vokst med 10 prosent og fjellhytter med 5 prosent.



– Det er fortsatt en betydelig etterspørsel etter fritidsboliger – langt større enn hva markedet har å tilby. Derfor går prisene opp, sier Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret.



Siden 2020 er prisveksten på fritidsboliger opp med 20 prosent.

LAVERE TILBUD: Carl Christian Mathiesen, senioranalytiker i Prognosesenteret. Foto: Prognosesenteret

Mindre bygging

Antall salg i sjøhyttemarkedet er ned med 29 prosent hittil i år, sammenlignet med samme periode i fjor, mens fjellhyttesalget er ned med 37 prosent, men fortsatt 6 prosent høyere enn i 2019 som regnes som siste «normalår».

– Den betydelige omsetningsnedgangen skyldes i stor grad den nye avhendingsloven fra 1. januar, som kan ha gjort flere hytteselgere usikre, da det stilles flere krav til dokumentasjon av oppgraderinger av byggene. Dette kan ha bidratt til at flere utsetter salget – eller i verste fall ikke ønsker å selge, sier Mathiesen.

Han viser også til egne undersøkelser som viser at langt færre ønsker å selge fritidsboligen de eier. Prosentandelen er nede i 3 til 4 prosent som er en halvering sammenlignet med før pandemien.

– Selv om etterspørselen er høy er også høye strømregninger, økt eiendomsskatt og flere renteøkninger årsaker til at flere velger vekk fritidsboligkjøp.

Det har videre vært en byggeboom under pandemien, men den er nå kraftig nedadgående.

– Det er godkjent 43 prosent færre igangsettingstillatelser til fritidsboliger så langt i år enn tilsvarende periode i fjor, men i fjor var det riktignok rekordmange godkjennelser, men det er også 15 prosent lavere enn samme periode i 2018 og 2019. Et etterslep i trelastprisene, hvor prisendringene kommer mer til syne nå er nok en betydelig årsak, sier Mathiesen.



Færre annonser

Markedsplassen Finn.no merker også en klar nedgang i fritidsboligannonser, men også i interessen.

– Hittil i år er det lagt ut drøye 3.500 fritidsboliger til salgs. Det er 25 prosent færre enn på samme tid i fjor, men likevel høyere publiseringsvolum enn i 2020 og før pandemien. Akkurat nå ligger det 3.270 fritidsboliger til salgs på Finn.no, dette er på samme nivå som i fjor. Det kan bety at hyttene ikke selges like fort unna nå som i fjor, sier produktsjef for Eiendom, Jørgen Hellestveit.

Den samme trenden kan han se på trafikken.

– Interessen for disse annonsene har gått kraftig ned siden topptallene for omtrent ett år siden. En gjennomsnittlig fritidsboligannonse fikk den gang rundt 11.000 sidevisninger, et nivå som er 30 prosent høyere enn i dag, sier Hellestveit.

Hva gjelder sjøhyttemarkedet skal det egentlig ha sin storhetstid akkurat nå.

– Sjøhyttemarkedet har ikke helt våknet etter vinterdvalen enda. Dette vil normalt sett øke kraftig i tiden fra nå og frem mot sommerferien. Akkurat nå ligger det 840 fritidsboliger til salgs ved sjøen. I fjor var det over 1.200 på samme tid, men jeg forventer at volumet kommer til å øke i perioden etter 17. mai og frem mot pinseferien, sier Hellestveit.