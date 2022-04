Dårlig drenering kan bli dyrt

Manglende drenering gir mange vannskader, og det er særlig boliger eldre enn 30 år som er mest utsatt. Som huseier har du et ansvar for nødvendig vedlikehold, men dessverre er det altfor mange av oss som utsetter jobben.

– Jo før du oppdager og tar tak i manglende vedlikehold, desto lavere blir skadeomfanget og kostnadene. Sannsynligheten for at du sparer penger på sikt er stor, sier skadeforebygger Therese Hofstad-Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

Klimaendring krever bedre drenering



Stadig mer styrtregn, overvann og flom gjør skader på bygninger og innbo for milliarder av kroner. Statistikk fra forsikringsbransjen viser at dårlig eller manglende drenering på private boliger har ført til over 35 000 vannskader siden 2008. Skadene har en samlet erstatningssum på 1,5 milliarder kroner.

– Klimaendringene gjør at antall vannskader fortsetter å øke. Derfor er det viktigere enn noen gang å forebygge og vedlikeholde, sier skadeforebyggeren.

Er huset ditt bygd før 2007?

Skadestatistikken til Finans Norge viser at antall skader som følge av manglende drenering øker jo eldre boligen er. Det er en betraktelig større skadefrekvens på boliger som er eldre enn 30 år.

– Som en tommelfingerregel anbefaler vi at du sjekker behovet for drenering dersom huset ditt er bygget før byggforskriftene ble skjerpet i 2007. Vi ser at eldre boliger får betydelig flere vannskader grunnet mangelfull drenering, tipser Hofstad-Nielsen.

De fleste av vannskadene som skyldes mangelfull drenering meldes inn i august og september. Da er det normalt høysesong for mye nedbør. Det betyr at våren er et gunstig tidspunkt for å sjekke behovet for drenering.

Ikke sikkert du får full dekning på forsikringen

Drenere betyr å lede vann og annen væske bort fra grunnmuren for å avverge fukt.

– En ting er rene vannskader, men fukt i grunnmuren fører også til sopp og råte som er skadelig for både bomiljøet og bygget, forklarer Hofstad-Nielsen.

Oppstår det en skade som skyldes manglende vedlikehold, vil ikke forsikringen dekke dette.

– Vi erstatter ikke skader som ikke oppstår plutselig, og mange av disse vannskadene oppstår over tid ved at dreneringen blir gradvis dårligere. Som huseier er du pliktig til å gjøre forebyggende tiltak mot skader som kan inntreffe der du bor. Derfor anbefaler vi at huseiere gjør jevnlige sjekker av egen bolig, sier Hofstad-Nielsen.

Slik drenerer du huset: