Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen.



HYTTE: Kjente vårtegn spretter frem på Tjøme. En båt blir sjøsatt i Vrengensundet marina, en huseier koster gårdsplassen og på riksvei 308 glir en eiendomsmegler sørover på vei mot en ny hyttesesong.

Krogsveen-megler Jørgen Erland Pettersson har fått et salgsoppdrag av de sjeldne. På nordenden av Brøtsø åpner han en port i et 250 meter langt gjerde. Eiendommen ligger på egen odde.

Størrelsen og beliggenheten skal få kapitalsterke til å falle pladask: 26 mål med svaberg og vegetasjon – i selve innseilingen til Røssesundet.

– Prisen er 50 millioner kroner, sier Pettersson og tar av seg solbrillene.

Eiendommen har formelt adressen Holmeveien 152. Pettersson bekrefter at det er fire søsken i Zernichow-familien som eier eiendommen.

– Her er det snakk om et generasjonsskifte der løsningen er blitt et salg, sier Pettersson. Familiens bånd til eiendommen strekker seg tilbake til 1930-tallet.

GENERASJONSSKIFTE: Fire søsken i Zernichow-familien står som eiere. Foto: Kristian Bollæren / Krogsveen

Lang strandlinje

Vårt eget anslag basert på Norgeskart.no er at strandlinjen er på 800-900 meter. Det er altså snakk om nesten én kilometer strandlinje ved starten av Norges mest eksklusive sund.

– Stedet er unikt og jeg har egentlig aldri sett maken, og jeg har solgt mange dyre hytter på Tjøme gjennom årene. Det kan gå 100 år til neste gang en slik eiendom kommer for salg på Tjøme, mener Pettersson.

Står du ytterst på bryggen mot vest kan du titte over på en stor, hvit eiendom som Dronning Sonja i sin tid arvet. Eiendommen på motsatt side av sundet ble brukt av kongefamilien, inntil de forflyttet seg til Mågerø, og er i dag eid av Anders Wilhelmsen. Han skapte overskrifter i Finansavisen da han i 2020 la 47,5 millioner kroner på bordet for å sikre seg eiendommen.

UTE PÅ PYNTEN: På nordenden av Brøtsø på Tjøme ligger eiendommen som omfatter 26 mål med svaberg og skog, beliggende i selve innseilingen til Røssesundet. Foto: Kristian Bollæren / Krogsveen

Hvis du synes finanskjendisfaktoren blir for høy mot Røssesundet kan du heller pakke piknikkurven og rusle mot nordøst. Herfra kan du skimte Lars Høies svært tilbaketrukkede ferieparadis på Froungen. Også dette ble omtalt som en rekord-eiendom da den ble kjøpt for 20 millioner kroner i 2004.

Går du en rusletur sør på eiendommen er det Hermine Midelfart og Peter T. Malling som er naboene, riktignok langt i det fjerne. De fikk også avisomtale da de i 2012 valgte å rive hytta som sto på en egen øy, Gryteskjær. I dag er en hvit og moderne fritidseiendom oppført på øya.

HETT: Jørgen Erland Pettersson selger eiendom på 26 mål på Brøtsø. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Museumshytte uten vann og avløp



Vi åpner døren til hovedhuset og blir møtt av autentisk 1930-talls feriestemning. Blomstrete puter og gamle hvite kjøkkenstoler, med stearinlys på bordet og malte portretter på veggene. Eiendommen har strøm, men ikke vann og avløp. Det er infrastruktur i fjorden som det skal være mulig å koble seg på. Det er også et større anneks som er innredet med senger og kjøkken.

– Jeg har allerede interessenter på eiendommen. Noen vil nok ønske å dyrke det autentiske ved stedet og beholde det som det er. Vi antar at det er mulig å rive og bygge nytt med samme fotavtrykk. Bygningene er ikke fredet eller vernet. Vi har også bilder av at bryggeanlegget en gang var større. Dette kan en ny eier muligens bruke i en søknadsprosess med tanke på oppgradering av eiendommen.

– Er ikke bilvei helt frem avgjørende for en som vil kjøpe fritidseiendom til 50 millioner kroner?

– Her er markedet delt. For noen er det avgjørende å kjøre bilen inn på tunet. For andre kan det tvert imot være et stort pluss at eiendommen har en så sentral og usjenert beliggenhet ved Røssesundet, samtidig som den er helt skjermet. Det er roavstand over sundet.

TRADISJONELT: Hovedhuset byr på autentisk feriestemning. Den nye kjøper vil trolig søke om å bygge nytt. Foto: Andreas Klemsdal / Finansavisen

Stramt hytte-marked i Færder



Færder kommune (tidligere Tjøme og Nøtterøy) ligger stadig vekk i norgestoppen også når det gjelder prisen på en gjennomsnittshytte. For 2020 var denne på 8,9 millioner kroner. Nummer to var da Lillesand, med et snitt på 7,6 millioner kroner.

Petterson sier at dette hyttemarkedet vil være slik det var i de foregående årene. Tilbudet av nye hytter til salgs er begrenset.

– Det er jo egentlig et veldig lite marked, med svært få objekter til salgs.

Likevel har han selv tenkt til å få ting til å skje denne våren. Ifølge eget utsagn kommer han med tre hytter til over 20 millioner kroner etter påske, i tillegg til to eiendommer på mellom 15 og 20 millioner.