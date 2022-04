Aluminiumspettet, som er designet i Sverige, har hentet inspirasjon fra det amerikanske produktet “Burke Bar”.

Aluminiumspett har et hult skaft og er produsert av aluminium med spesiallegering. Dette gjør det både sterkt og lett i vekt. Den lave vekten sammenlignet med vanlige stålspett gjør det mer skånsomt mot kroppen, noe som er ekstra viktig når man arbeider over skulderhøyde.

Fordelene med et såkalt "Burke bar" er lengden og styrken, men de er ofte tunge, klumpete og vanskelig å gripe - spesielt ved arbeid over skulderhøyde.

En unik kombinasjon med et skaft av aluminium og klyse produsert av herdet svensk borstål.

- Økt slitasje med arbeid over skulderhøyde



Hultafors aluminiumspett for riving er et innovativt, lettere spett med en kombinasjon av aluminium i skaftet og svensk borstål i klysen. Skaftet er produsert i høyteknologisk aluminium som brukes innen produksjon av fly. Klysen er avrundet og har en vinkling som gjør at man arbeider på en ergonomisk og effektiv måte.

- Som mange av våre kunder liker vi godt rekkevidden og styrken på det amerikanske produktet Burke bar - men ser at vekten og utforming ikke er helt ideell. Arbeid over skulderhøyde med tunge verktøy øker slitasjen på kroppen og risiko for skade, sier Henrik Mårtensson, produktsjef for Hultafors Group, i en pressemelding.

Produktutviklingsteamet satte seg som mål å utvikle en hybrid; opprettholde all rivingskraften til Burke bar, men i et lettere, gripsvennlig og langt mer ergonomisk verktøy.

- Resultatet er et veldig sterkt spett med herdet klyse av borstål. Håndtaket er hult og produsert av høyteknologisk aluminium som brukes innen produksjon av fly. Vi er spent på responsen i markedet når vi nå lanserer en mer ergonomisk variant, sier Mårtensson.