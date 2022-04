Plantasjen innfører pant på emballasje

I Plantasjen er det gjennom flere år jobbet med å redusere avfall og sikre bedre avfallshåndtering ved egen drift. Samarbeidet med Bower gir Plantasjens kunder et tilbud for resirkulering. Nå kan alle varer fra Plantasjen med strekkode på emballasjen skannes i appen, og slik får du pantverdien - poeng eller penger - direkte på mobilen.

– Vi bruker emballasje til å ta vare på produktene våre, som blomstene og plantene. Derfor blir det brukt mye emballasje som plast, kartong og papp hos oss. Vi vet at emballasje på avveie er et problem, og vi mener derfor at appen er en god løsning for våre kunder, hvor kundene også vil bli belønnet etter deres innsats. Poengene eller pengene du mottar kan du bruke til hva du vil, sier bærekraft- og kommunikasjonssjef, Charlotte Gjone i Plantasjen i en pressemelding.

Panteappen har i dag flere enn 300 000 brukere, og gjennom appen er det samlet inn over 25 millioner ulike emballasjer. Ved å laste ned appen kan du skanne strekkoden, og få pant på din emballasje fra Plantasjen. Dette gjøres med din mobil på helt vanlige gjenvinningsstasjoner.

Del av noe større

Samarbeidet kommer på plass samtidig som en historisk enighet fant sted i FNs miljøforsamling. Over 170 land deltok i miljøforsamlingen og kom frem til beslutningen om å utarbeide en avtale mot plastforurensning. Etter planen skal avtalen være klar i 2024.

– Våre kunder er opptatt av miljøet og ønsker å ta vare på naturen. I Norden er vi allerede gode til å pante og mange er flinke til å kildesortere. Ved å tilby pant på vår emballasje bidrar vi noe, og det oppleves som motiverende å være del av noe større, sier Gjone.

Må øke andelen av resirkulert emballasje

Bower ble etablert i 2019, med en ide om at pant er en effektiv måte å øke nivået av resirkulering på. Suwar Mert, grunnlegger av Bower, forteller at økonomisk gevinst fungerer som en motivasjon for folk når det kommer til resirkulering av emballasje.

– Mens mindre enn 15 prosent av all plastemballasje resirkuleres internasjonalt, resirkuleres mer enn 80 prosent av all pantbar emballasje. Gjennom Bower har forbrukere nå et økonomisk incentiv til å resirkulere, da de blir belønnet for hver emballasje de resirkulerer, samtidig som selskaper har en veldig enkel måte å ta større ansvar for emballasjen sin på, sier Mert.