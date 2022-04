Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Lørdag.



– De fleste salgene våre blir gjort i løpet av de tre vintermånedene februar, mars og april, forteller Stein Plukkerud.

Han er daglig leder i Mosetertoppen Hafjell AS, selskapet som står bak utbyggingen av et gigantisk hytteområde kalt Mosetertoppen, på nordsiden av Hafjell Alpinsenter.

Selv er Plukkerud fra Øyer kommune, hvor Hafjell befinner seg. Og nå går han inn i den viktigste salgsmåneden i året.

– April er måneden vi signerer flest kjøpekontrakter i, fortsetter Plukkerud.

Siden 90-tallet har han utviklet, bygget og solgt fritidseiendommer i hjemkommunen. Plukkerud var blant annet med på flere prosjekter i forbindelse med vinter-OL i 1994, og det ble inngangsbilletten til storsatsingen på Mosetertoppen.

Det som en gang kun var en idé om å utnytte arealet like ved Lillehammer, er blitt et milliardprosjekt.

– Vi har solgt hyttetomter og ferdige hytter til i overkant av 800 millioner på Mosetertoppen. Og enn så lenge 150 leiligheter ganger cirka fem millioner.

Totalt har Plukkerud dermed utviklet hyttetomter, hytter og leiligheter for rundt 1,5 milliarder kroner.

BIDRAR MED INFRASTRUKTUR: Ifølge Plukkerud har Mosetertoppen Hafjell bidratt med 100 millioner kroner til langrennsanlegget og mellom 140 og 150 millioner til alpinanlegget. Foto: Mosetertoppen Hafell

Har solgt over 500 hyttetomter

Allerede for 20 år siden begynte Plukkerud å planlegge utviklingen av Hafjells nyeste hytteområde. Søknader ble skrevet og skjemaer sendt inn, men det tok flere år før første spadetak kunne tas.

– Salget i slike prosjekter går litt periodevis. Prosjektene krever en omfattende regulering, og det tar tid. Det blir ofte en utbyggingsetappe, etterfulgt av en salgsetappe, forklarer Plukkerud.

Alpinanlegget på Hafjell og eiendomsutviklingen var først drevet av samme aksjeselskap, men i 2007 ble de fisjonert til to ulike selskaper. Plukkerud fikk toppstillingen i eiendomsselskapet Mosetertoppen Hafjell, hvor DnB Eiendomsutvikling eier alle aksjene. Og eierselskapet Alpinco står bak Hafjell Alpinsenter.

KONGEN AV HAFJELL: Plukkerud har jobbet med utviklingen av fritidsboliger siden starten av 90-tallet. Foto: Mosetertoppen Hafjell

På begynnelsen av 2000-tallet ble de første tomtene til Plukkerud lagt ut for salg.

– Perioden 2004 til 2007 var voldsomt bra for oss, men så kom finanskrisen. Det ble en brems, og markedet ble dårligere i ganske mange år. Jeg føler egentlig ikke at markedet var tilbake på 2007-nivå før i 2014, forteller Plukkerud.

I årene hytte- og tomtesalget var rolig valgte Plukkerud å satse på utbygging av infrastrukturen på området.

– Vi vil jo bygge et best mulig produkt. Derfor har vi investert cirka 100 millioner kroner i langrennsanlegget og mellom 140 og 150 millioner har gått til alpinanlegget. Det har vært en ekstremt vellykket strategi, for ingen kjøper seg fritidsbolig i Hafjell uten å benytte seg av skianleggene. For å holde tempoet oppe må vi faktisk bidra til å bygge ut infrastrukturen. I tillegg har vi betalt all kommunal infrastruktur som vann, avløp, strøm og kabel-tv. Det har blitt finansiert via fritidsboligbyggingen vår, utdyper Mosetertoppen-sjefen.

500 TOMTER SOLGT: Mosetertoppen Hafjell har bygget ut og solgt 500 hyttetomter på Mosetertoppen. Foto: Mosetertoppen Hafjell

Ifølge Plukkerud ga investeringene i området resultater på 2010-tallet.

– Markedet responderte veldig godt på alt vi hadde bygget av infrastruktur. I 2014 økte salget voldsomt, og vi fikk opp prisene på et godt nivå. Siden den gang har det vært veldig god fart, frem til vi praktisk talt gikk tom for tomter. Det siste halvannet året har vi ikke hatt noen nye hyttetomter. Hadde vi hatt flere, hadde vi nok kunne selge nærmest ubegrenset av tomter. Vi mangler tomter.

Tidligere har Plukkerud uttalt at han solgte 50 hyttetomter i 2015, og 115 tomter i 2016. Nå forteller kongen av Hafjell at han har solgt over 500 hyttetomter. Fra 2011 til 2020 hadde Mosetertoppen Hafjell AS et overskudd på 85,5 millioner kroner.

– Vi jobber veldig mye med å få godkjent nye tomter, og regner med å få mellom 70 og 80 tomter til i Mosetertoppen-prosjektet. Vi har 140-150 personer på venteliste for hyttetomter i det området, sier Plukkerud.

Vil bygge 600 leiligheter til

Leilighetsprosjektene er en relativt ny del av eiendsomsutviklingen på Mosetertoppen. Plukkerud jobber fortsatt med hyttetomter og ferdige hytter, men de siste årene har mye av fokuset ligget på leilighetsprosjektene.

– Vi utvikler, bygger og selger ferdige leiligheter. Prosjektet som heter Skiline Apartments ble lagt ut for salg på slutten av 2019. 46 leiligheter ble lagt ut i første trinn, og i løpet av tre-fire måneder var alle solgt. Da kom trinn to med 30 leiligheter i prosjektet kalt Mosetertoppen Backyard, og det tok bare et par måneder å selge de også, forklarer Plukkerud.

Byggingen av leilighetene startet såvidt mot slutten av 2020, og for fullt i fjor. Litt over halvparten er nå ferdigstilt.

– Det har alltid vært planen å bevege oss mot leiligheter på sikt, men vi ønsket først å bygge ut hytteområdene i størst mulig grad før vi bega oss ut på sentrumsområdene med leiligheter.

SATSER PÅ LEILIGHETER: De siste årene har Mosetertoppen Hafjell satset mer og mer på utbyggingen av leiligheter. Her er leilighetsprosjektet ved navnet Mosetertoppen Skistadion. Foto: Mosetertoppen Skistadion

Prosjekt Mosetertoppen Skistadion



Et av de siste prosjektene til Plukkerud har fått navnet Mosetertoppen Skistadion. Der skal det bygges 81 leiligheter med en 6.000 kvadratmeter stor parkeringskjeller.

– Ideen er at du skal kjøre inn i parkeringsanlegget og ikke trenge bilen før du reiser hjem igjen. Du kan ta heisen rett opp til leilighetene, eller rett til matbutikken, restauranten eller treningssenteret. I løpet av de siste årene har vi solgt 150 leiligheter, og per i dag sikter vi mot å selge omtrent 850 leiligheter totalt på alle prosjektene. Så vi vil bygge 600 leiligheter til i løpet av de neste ti årene. Planen var å være ferdig i 2032, og vi er godt i rute, utdyper Plukkerud.

– Hvor mye kan dere selge i 2022?

– Det er veldig vanskelig å si, fordi corona ga oss et voldsomt forskuddssalg. Derfor tenker vi at salget kanskje vil stagnere litt nå, og deretter bygge seg opp igjen.

LANGSIKTIG PROSJEKT: Siden starten av 2000-tallet har Mosetertoppen Hafjell jobbet med å utvikle tomter, hytter og leiligheter. Foto: Mosetertoppen Hafjell

I mars kom flere nye leiligheter ut for salg i Mosetertoppen Backyard-prosjektet. Totalt skal det inneholde 156 leiligheter. Prislappen for en leilighet på 55 kvadratmeter er 4,75 millioner kroner.

– Disse leilighetene kan bygges ganske fort. Og samtidig har vi planlagt et helt nytt prosjekt. Vi er akkurat ferdige med å prosjektere den nyeste leilighetsplanen vår, kalt Mosetertoppen Toppyard. Det ligger på høyden, øverst på Mosetertoppen, men det er ikke besluttet når vi starter på det.

– Hva er planen videre etter alt dette er bygget?

– Vi jobber med ytterligere utvikling av øvre Mosetertoppen, og har noen mindre ting innenfor eksisterende område som vi håper å få godkjent av kommunen. I tillegg jobber Alpinco med noen områder som er viktige for utviklingen av alpinsenteret. Dersom disse prosjektene blir godkjent, tenker vi at det kan bygges ytterligere 200 hytter og 700 leiligheter i området – og at det da er ferdig utbygd etter det, sier Plukkerud.