Fire tydelige plantetrender vil prege norske hjem i år, viser den årlige trendrapporten fra Plantasjen.

– Grønne planter er fortsatt nordmenns store favoritt, men i år skal bladene være mønstrede, fargerike eller veldig store. Aller helst skal det være overflod av planter. Likevel er det ikke snakk om bruk og kast. Vi er i større grad opptatt av å ta godt vare på plantene våre, og vi velger gjerne planter som kan forøkes, forteller markedssjef i Plantasjen, Vibeke Næss i en pressemelding.

Foto: Plantasjen

Jo flere planter, desto bedre

Nå holder det ikke lenger med noen få, utvalgte planter. Trenden viser tydelig at nordmenn vil ha flere og flere planter i hus.

– Planter er viktige for trivsel, og nå vil vi gjerne ha mange av dem. Grunnen er at vi rett og slett har det bedre med planter rundt oss. Plantene hjelper oss med å senke skuldrene og får oss til å føle oss vel, konstaterer Næss.

Samtidig blir flere opptatt av å ta vare på miljøet. Gjenbruk, bytting og deling har også gjort sitt inntog i planteverden. I tillegg til å ta stiklinger for å utvide «planteparken» man selv har, bytter også mange stiklinger med andre for å få nye sorter.

– Nordmenn tenker miljø også når det kommer til planter. Flere redder plantene som ser triste ut, eller har fått skadedyr, i stedet for å kaste dem. Og vi tar gjerne stiklinger og avleggere for å få flere planter. Det er vinn-vinn for alle som elsker planter, og for planeten, forteller Næss.

Foto: Plantasjen

Grønne planter er ikke bare grønne

Mange av de mest trendy plantene akkurat nå er grønne planter som har blader med spesielle mønstre og spennende fargekombinasjoner. Plantene som Plantasjen mener vil dominere i 2022, er Alocasia, Caladium, Coleus, Calathea og Gummifiken.

– Alocasia er definitivt blant våre mest trendy planter nå. Denne tropiske planten kjennes best igjen på sine store blader med tykke og dekorative bladnerver, og finnes i mange spennende varianter og størrelser, forteller Næss.

Med sine tynne, hjerteformede blader, spennende mønstre og vakre farger, er Caladium også definitivt en av årets trendplanter.

– Caladium er ikke en tradisjonell grønnplante, men en knollplante. Den går som regel i dvale på høsten, men vil med riktig stell våkne til liv igjen på våren. Dette er en plante for de som ønsker å ta godt hånd om plantene sine, forteller Næss.

Foto: Plantasjen

Årets mest trendy planter

En plante som lenge har dominert trendbildet, fortsetter å være på listen over årets mest trendy planter.

– Coleus, også kalt praktspragle, kommer til å fortsette å være populær. Siden det er populært å ta vare på plantene man har, i tillegg til å få til flere planter, er det noe av grunnen til at praktspraglen forsvarer sin plass på trendlisten. Den er et blikkfang som både er lettstelt og vokser villig, og er enkel å ta stiklinger av, forklarer Næss.

I tillegg kan Calathea skilte med et helt fantastisk mønstrete bladverk, med blader i forskjellig form, fra runde og ovale til spisse. Retrofavoritten gummifiken (Ficus elastica) er også for alvor tilbake, med sine glinsende, mørkegrønne blader.

Foto: Plantasjen

Plantene skal være store som trær

Flere typer tropiske planter med store, flotte blader er blant plantene nordmenn aller helst vil ha i år.

– De skal gjerne være store som trær. Én stor plante kan gjøre underverker for innredningen og stemningen i et rom, og vil du ha skikkelig tropisk, jungelfølelse, kan du sette inn flere forskjellige typer i ulike høyder, tipser Næss.

Blant de mest populære store plantene, finner vi Strelitzia (paradisfuglblomst), fiolinfiken og vindusblad (monstera).

– Monstera ‘Deliciosa’ finnes allerede i mange norske hjem og vil ikke gå ut av trendbildet med det første. Nå får flere og flere øynene opp for andre typer monstera, som for eksempel Monstera adansonii ‘Monkey Mask’, med sine hullete blader, eller den sjeldne og spesielle monstera ‘Thai Constellation’, en genetisk mutasjon av ‘Deliciosa’ – med kremhvite flekker, sier Næss.

Foto: Plantasjen

Skap middelhavsfølelse i eget hjem

Kanskje er det mangelen på ferier i utlandet som gir middelhavsplantene et byks oppover trendstigen. Stadig flere nordmenn bringer nå middelhavsstemningen inn i stua, og når sommeren kommer, kan plantene bli med ut på terrassen.

– Oliventrær og sitrusplanter er kjente klassikere, men likevel trendy akkurat nå. Cordyline, også kalt Australdrakelilje, er en iøynefallende plante med lange, tynne blader. Ta godt vare på disse innendørs på en sval, lys og fuktig plass, og se fram til hagesesongen! oppfordrer Næss.