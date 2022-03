Selv om det sist år var 10 prosent nedgang i sykkeltyveriene, er sykkeltyveri den formen for hverdagskriminalitet folk flest opplever.

– Egen sykkel- eller elsykkelforsikring er unødvendig for de fleste. Tyveri av sykkel er nemlig dekket på innboforsikringen, og det er denne nesten alle bruker ved sykkeltyveri, sier kommunikasjonssjef Sigmund Clementz i If i en pressemelding.,

Han innrømmer at forsikringsbransjen ikke fulgte med i timen etter hvert som norske syklister ble mer avanserte og fikk dyrere sykler.

– Vi hang etter utviklingen i noen år. I dag har de fleste forsikringsselskaper regulert opp maksbeløpene ved sykkeltyveri vesentlig på innboforsikringen, og de aller fleste hverdags-, jobb- og skolesykler er dermed dekket på denne forsikringen de aller fleste norske husholdninger har fra før, sier han.

- Dekker inntil 40 000 kroner



Hos If blir sykkel som blir stjålet når den står låst utenfor hjemmet, på jobb, skole, butikk eller annet sted, erstattet med inntil 40 000 kroner på innboforsikringen. Elsykkel er forsikret på samme måte som vanlig sykkel, og dekningen gjelder i hele Norden.

– Eier du sykkel med verdi over 40 000 kroner, kan du kontakte oss for å utvide forsikringssummen på innboforsikringen. Så heller ikke for de dyrere syklene er det nødvendig med egen sykkelforsikring, sier Clementz.

På utvidet innboforsikring dekker If skade på sykkel som oppstår under bruk av sykkelen, for eksempel etter velt eller kollisjon, med inntil 40 000 kroner. Her er også egenandelen satt lavere ved tyveri, 2000 kroner per sykkel.

10 tips mot sykkeltyveri

Velg en solid lås det vil ta lang tid å bryte opp. Pris og kvalitet henger som regel sammen. Lås sykkelen med to ulike låssystemer, da trenger sykkeltyven ulike verktøy. Fest sykkelen i noe solid og fastmontert. Sett helst fra deg sykkelen der det er mange folk hele tiden, da er den mer ubehagelig å stjele. Parker sykkelen der det er opplyst. Mørke portrom er en sykkeltyvs ønskedrøm. Ta vare på kvitteringen, skriv opp rammenummeret på sykkelen og oppbevar det på et trygt sted. Registrer gjerne sykkelen i et sykkelregister. Husk å ta av ekstrautstyr som sykkelcomputer før du forlater sykkelen. Ta med batteriet til elsykkelen når du parkerer. Tar du av setet på sykkelen, gjør du den mindre attraktiv. Noen demonterer også forhjulet når de setter fra seg sykkelen. Et tips for de virkelig vågale og dedikerte: Gjør sykkelen litt stygg ved å male eller lakke på den. Når den ikke er i bruk, trives sykkelen best i en låst garasje eller bod.

(Kilde: Forsikringsselskapet If)