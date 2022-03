Våren er høysesong for oppussing, men det er ikke bare enkelt å lykkes. Tre av ti er nemlig bekymret for om de vil finne seriøse og dyktige håndverkere og om de klarer å holde styr på tid og kostnader. Mange er også usikre på om de klarer å lage en god avtale med håndverker, viser en undersøkelse gjennomført av Respons analyse på vegne av jobbformidleren Luado.

— Vår ambisjon er å gjøre det trygt å pusse opp. Ingen skal måtte stå igjen med uferdige rom eller stå i lange konflikter på grunn av uklare avtaler, sier Jarle Naustvik, daglig leder og gründer av Luado, i en pressemelding.

Luado har siden 2016 formidlet småjobber via en anbudstjeneste som sikrer at alt skjer hvitt, forsvarlig og forsikret. Bare i 2021 formidlet selskapet fiksere til 25.000 småjobber i hus, hage og hjem. Nå lanserer selskapet en ny anbudstjeneste som gjør det tryggere å sette i gang større prosjekter som krever fagfolk, og som også er enklere for håndverkere å ta del i.

Vil useriøse avtaler til livs

— Folk er lei av at oppussingsprosjekter ender med krangel og dårlig arbeid. Løsningen er å invitere inn de seriøse håndverkerne på en digital markedsplass som gjør mye av jobben med formaliteter og planlegging for kundene, sier Naustvik.

Manglende forsikring og utydelige avtaler øker nemlig sjansen for konflikt. Ferske tall fra Forbrukerrådet viser at 1737 henvendelser i 2021 dreide seg om håndverkstjenester. Forbrukertilsynet fikk 566 slike saker til mekling i 2021.

— Vi har designet en tjeneste som tar seg av alle formaliteter. Avtalemaler, forsikring og sikker lagring av dokumentasjon som en integrert del av tjenesten. Det gir trygghet til håndverkere som tilbyr sine tjenester og kunder som trenger hjelp til å lykkes med sitt drømmeprosjekt. Vi matcher også kunder med relevante håndverkere, slik at man slipper å vurdere aktører som ikke er aktuelle, sier Naustvik.

Alle håndverkerne på plattformen har kvalifikasjonene i orden og er forhåndskontrollert opp mot offentlige registre.

IKEA, Maxbo og Storebrand med på satsningen

Luado Prosjekt lanseres 28. mars på Østlandet og Luado har med seg Maxbo, Ikea, Boligmappa og Storebrand som samarbeidspartnere. Prosjektet er også støttet finansielt av Innovasjon Norge.

— Kundene våre etterspør hjelp til mer kompliserte løsninger og større prosjekter en tidligere. Luado Prosjekt er en tjeneste som sikrer kundene våre tilgang til seriøse og dyktige håndverksbedrifter og hjelp til enda bedre gjennomføring av prosjektet, sier Teodor Bäckström, Service Fulfilment Operations Manager i IKEA Norge.

IKEA og Maxbo har en egen partnerportal der deres selgere kan legge inn kundenes prosjekt hvis de ønsker hjelp etter at de har kjøpt et nytt kjøkken eller materialer i deres varehus. Så snart kunden er koblet med riktig håndverker kan partene enkelt styre prosjektet via den digitale løsningen.

Luado har også inngått en avtale med Boligmappa, som sikrer at dokumentasjon på oppussing enkelt lagres digitalt. Den nye avhendingsloven som trådte i kraft 1. januar i år gjør at det ikke lenger er lov å selge en bolig «som den er» og selger er ansvarlig for dokumentasjon. Samarbeidet gjør at det blir lettere å tilfredsstille kravene i den nye loven.

— Det er mye å tenke på når man skal i gang med oppussing. Vi ønsker rett og slett og fjerne bekymringer og gjøre det enklere å lykkes, sier Naustvik.

Luado formidlet småjobber for 14 millioner i 2021 og satt igjen med 2.4 millioner i inntekter. Med Luado Prosjekt har selskapet en ambisjon å formidle prosjekter for én milliard innen 2025, med en omsetning på rundt 150 millioner.

Nordmenns oppussingsplaner:

1 av 2 planlegger å pusse opp noe i 2022 (56%) - og det er soverommet (12%), hagen (12%) og stua (10%) som står for tur for de fleste

Tre av ti er bekymret for om de vil finne seriøse og dyktige håndverkere (28%) og om de klarer å holde styr på tid og kostnader (23%). Mange er også usikre på om de klarer å lage en god avtale med håndverker (18%)

Tre av ti (28 %) svarer at de bruker en anbudstjeneste for å få tilbud fra flere aktører i dag.

Seks av ti svarer at de ville brukt en anbudstjeneste som garanterte for seriøse håndverkere og hvor dokumentasjon og forsikring er ivaretatt i tjenesten

(Omnibus gjennomført av Respons Analyse på vegne av Luado i februar 2022 med 1003 respondenter.)