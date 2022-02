– Jeg råder hytteeiere til å sørge for at hytta ser bebodd ut. Tiltak kan være å stille utelyset slik at det går av og på, eller tidsstyre lyset inne i hytta om du har mulighet til det, sier skadeforebygger Therese Nielsen i Fremtind i en pressemelding.

Det er også viktig at hytta ikke har synlige verdisaker eller alkohol liggende lett synlig.

– Ta med deg eller lås ned verdisaker som dyre viner og sportsutstyr. Husk også på gjenstander i boder og uthus, påminner Nielsen.

Statistikk fra forsikringsbransjen* viser at antall skadesaker på hytter økte betydelig fra 2019 til 2021. I samme tidsperiode gikk derimot innbrudd og tyverier markant ned. Pandemien med stengte landegrenser kan være hovedårsaken til dette.

– Nå som landegrensene har åpnet opp øker også risikoen for omreisende tyveribander i hyttefeltene, særlig i hverdager og på hytter som ligger skjermet for innsyn, sier Nielsen.

Hun anbefaler derfor hytteeiere å avtale tilsyn av hytta med noen gode naboer, så hytta ikke står helt tom og usett over lengre tid.

Ikke glem vedlikeholdsplikten. Enkle grep kan spare deg for store utgifter på sikt. Foto: Fremtind

Husk vedlikeholdsplikten

Det er også en god investering å bruke litt tid på vedlikehold hvert år. Enkle grep kan spare deg for store utgifter.

– Vi får stadig et våtere, varmere og villere klima her i landet og skadene på bygg og bo øker i stor styrke.Derfor er det viktigere enn noen gang å forebygge og vedlikeholde. I tillegg er det viktig å huske at du som forsikringskunde har ansvar for å unngå og begrense skader, påpeker Nielsen.

Vedlikehold som for eksempel taksjekk, maling og rens av takrenner er naturlige oppgaver på sensommer og høst. For vinterhalvåret har skadeforebyggeren denne sjekklisten før du forlater hytta: