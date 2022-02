– Stil er noe du ser. Stemning er noe du føler. Det er din opplevelse av rommet som er det viktigste. Derfor er alle fargene i spill i 2022, sier kreativ leder Bjørg Owren under årets Trendforum i regi av IFI.

De siste 12 årene har IFI invitert interiørbransjen til Trendforum for å snakke sammen. Ifølge IFI er det mange trender som løper parallelt, og markedet er mer fragmentert enn noensinne. Derfor arrangerer IFI en møteplass for å se hva som kommer.

Inn i glasskulen

− På Trendforum deler vi erfaringer og kunnskap på kryss og tvers. Vi ser også inn i glasskulen sammen. Vi tror pandemien har gjort oss mer bevisst på hvordan vi har det hjemme, og folk er langt mer opptatt av sitt innemiljø nå enn tidligere, sier trendekspert Bjørg Owren i IFI.

GRØNT OG NATURLIG: Trendene i 2022 vil i følge IFIs Trendforum bære preg av at folk er blitt mer bevisste på egen stil. – Vi vil se mer farger, naturlige materialer, og vi tar naturen med inn, sier Bjørg Owren hos IFI. Foto: Boen Bruk

Bærekraftig mote

Owren forteller at det ikke lenger handler om hvilken farger eller stil som gjelder nå.

− Hjemmet er basen der vi skal trives. Hver og en må gå for det en liker. Det gir trivsel og løsninger som varer. Det er også bærekraftig for både naturen og oss. Resultatet er at det også gir mindre stress når vi slipper lure på om vi har det rette.

Alle snakker om det

Atle Geir Fjeld fra Osmo mener vi trenger å snakke om trender her hjemme.

− Vi må ikke til Italia eller Paris for å snakke om trender. IFIs Trendforum er en viktig arena for Norge og det skandinaviske markedet. Nå snakker alle om stil og stemning i norske hjem. Pandemien har gitt oss tid til å tenke over hvordan vi vil ha det. I dette forumet ser vi nærmere på hva fremtiden vil bringe og vi ser noen klare trekk, sier han.

HANDLER OM DEG: IFIs Trendforum slår fast at nå er det din personlige stil som gjelder. – Vi går fra «fast fashion», til mer varige løsninger, sier Bjørg Owren hos IFI. Foto: Storeys

Mer lys og natur



Gulvekspert Sofie Linge fra Pergo er ikke i tvil om hva som kommer.

− Jeg tror at trenden med å bringe naturen inn har blitt enda tydeligere med pandemien. Naturlige materialer og teksturer, behagelige og glade farger, planter og blomster, og ikke minst mye naturlig lys tror jeg er noe av det som har blitt ekstra fremtredende de siste to årene, sier hun.

Miljø som varer

Josefin Ryderborn representerer Miljømal, en produsent av linoljemaling og naturlige overflateprodukter. Hun mener pandemien har åpnet nordmenns øyne når det kommer til miljø og oppussing.

− Folk har blitt mer bevisste på hva de vil ha. Jeg tror vi nå er blitt mer opptatt av å pusse opp på en bærekraftig måte. Vi vil at vår innsats skal vare lenger. Jeg tror vi er lei av hele tiden å jakte på nye farger og stiluttrykk, sier hun.