Brannsikker hytte i vinterferien

I Norge er det i underkant av 500.000 hytter. I takt med velstandsøkningen har også hyttene blitt større og mer påkostet. Men selv om mange bruker hytta mye, står de fleste hytter ubrukt i flere uker i strekk i løpet av året.

– Derfor kan ikke dette viktige budskapet sies for mange ganger; Hver gang hytta tas i bruk må man sjekke at røykvarsleren fungerer. Batteriet kan ha gått tomt siden forrige gang man sjekket og da virker ikke røykvarsleren, sier Rolf Søtorp, administrerende direktør i Norsk brannvernforening.

– Senere i år skal vi i samarbeid med forsikringsselskapet Tryg og brannvesenet, gå ut til hyttefolket for å slå av en prat om brannsikkerhet. Men allerede nå håper vi at hyttefolket kan ta en kikk på vår sjekkliste og sørge for at hytta er brannsikker, sier Søtorp.

Norsk brannvernforening anbefaler følgende sjekkliste på hytta: