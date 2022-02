Hvorvidt man skal plassere TV-en på soverommet eller ikke har vært diskutert i årevis. I en undersøkelse fra Samsung Nordic er det faktisk flere kvinner enn menn som vil ha TV på soverommet.

På spørsmål om i hvilke rom de kunne tenke seg en TV, er det halvparten av de kvinnelige respondentene som oppgir soverommet, mens 39 prosent av mennene ønsker det samme.

Økende interesse for interiør

Ifølge undersøkelsen er kvinner mest involvert når det kommer til valg av interiør i hjemmet. Ni av ti kvinner fra undersøkelsen sier at det er hovedsakelig dem som tar avgjørelser relatert til innredningen. Halvparten av kvinnene svarer også at de har blitt litt eller veldig mye mer interessert i interiør de siste årene.

Det betyr imidlertid ikke at mennene fra undersøkelsen mangler interesse for interiør. Fire av ti menn i undersøkelsen svarer at også de har fått økt interesse for interiør, selv om flertallet mener at deres interesse ikke har forandret seg de siste årene.

TV PÅ SOVEROMMET: Tidligere har TV-en blitt sett på som et forstyrrende element på soverommet, men de siste årene har den fått en helt annen rolle, ifølge Knut Eirik Bruvold-Rørnes, produktekspert i Samsung. Foto: Samsung Electronics Nordic

En funksjonell pyntegjenstand

Stua er fortsatt rommet der flesteparten vil ha TV-en. Hos både kvinnene og mennene velger 57 prosent av respondentene stua som ønsket rom å plassere TV-en i, men for kvinnene ligger ikke soverommet langt bak. Og det er særlig blant de yngre voksne at interessen er størst.

– Tidligere har TV-en blitt sett på som et forstyrrende element på soverommet, men de siste årene har den fått en helt annen rolle. TV-en regnes nå som en funksjonell pyntegjenstand, både ved at den kan smelte inn i interiøret og se ut som et maleri når den er avslått, eller at den står som et designelement for seg selv, sier Knut Eirik Bruvold-Rørnes, produktekspert i Samsung Norge.

Om undersøkelsen Undersøkelsen er gjennomført av analysebyrået Bilendi på vegne av Samsung Nordic i oktober 2021. 4000 personer i alderen 18-75 år fra Norge, Sverige, Danmark og Finland deltok i undersøkelsen. Det var 1000 norske respondenter som deltok.

En TV til ethvert rom

Når det gjelder andre rom i hjemmet kan både de kvinnelige og mannlige respondentene tenke seg en TV på et rom dedikert til spill og underholdning. Kjøkkenet og spisestuen er også populære steder å ha en TV, selv om det er vesentlig flere menn enn kvinner som ønsker seg TV der.

– Vi ser at folk har ulike ønsker når det kommer til valg av TV. Noen ønsker å plassere TV-en på soverommet, mens andre vil heller ha en ekstra TV på kjøkkenet. I dag har vi heldigvis mange valgmuligheter, og det enkelt å finne en TV som er tilpasset sine smaker og behov, sier Bruvold-Rørnes.