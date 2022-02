Grav frem hytta før det er for sent

Det sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen.

- Det er vind og snøfokk over flere fjelloverganger og store mengder snø mange steder. Avpass farten etter forholdene, hold avstand til bilen foran deg og ta deg god tid, sier hun i en pressemelding.

Ikke vent for lenge

Når du er trygt framme på hytta er det bare å finne fram spaden.

- Ikke vent til dybden har doblet seg og snøen pakker seg tung og tett. Mange tonn med snø kan gi store skader på hele konstruksjonen til familiehytta, sier Klementsen.

Tung snø og skader etter snøpress koster norske hytteeiere og forsikringsselskap mange millioner kroner hvert eneste år. Snøpress-skader kan fort komme opp i over 50 000 kroner, i snitt, viser analyser fra Frende.

Sjekk hytta før halvmeteren

- Allerede når snømengden nærmer seg en halv meter må du være oppmerksom. Mange steder i landet er snømengdene godt forbi dette nå, sier Klementsen.

Hyttetaket bør måkes jevnlig gjennom vinteren. Selv om snøen daler lett blir den fort mange tonn tung når den pakker seg på taket. Mildvær og regn gjør situasjonen enda verre.

- Med tung snø risikerer du at konstruksjonen gir etter. Vi har flere eksempler på at hele bygningen kollapser, men mange av skadene ser vi på takutstikk og overbygg, sier fagsjefen i Frende. Hun forteller om en rekke skader også på terrasser som ikke er dimensjonert for at store snømengder raser eller måkes fra tak.

- Kommer det mye snø, i kombinasjon med vind, blir det ofte skeiv belastning på takene. Da har spesielt eldre uthus og hytter med svak konstruksjon lett for å gi etter, sier hun.

Dette uthuset kollapset av snømengdene. Foto: Dag Skeivoll

Slik måker du hyttetaket

- Ved store snømengder er det viktig å måke jevnt. Derfor bør du ikke måke den ene siden av taket ferdig først. Gjør unna litt på den ene siden før du begynner på den andre. Så går du frem og tilbake. Skjev belastning på taket kan være enda verre enn jevn, tung belastning, råder Klementsen.

- Ellers bør du passe på hvor du kaster snøen. Ikke skyv det utfor kanten så det pakker seg foran vinduer, for eksempel. Pass også på at du ikke kaster store mengder snø ned på andre bygningsdeler som kan ta skade. Og husk å la det ligge igjen et lite lag med snø på taket, slik at du ikke skader taktekkingen, sier fagsjefen.

Har du ikke mulighet til å se til hytta selv, bør du alliere deg med naboer eller en vaktmestertjeneste.

Husk å grave frem vinduene. De er rømningsveien din om snøen raser foran døra. Foto: Frende Forsikring

Bruk tid på å grave deg inn

En innesnødd hytte er også en brannrisiko.

- Vinduene er din rømningsvei hvis det begynner å brenne. Det er også en alternativ måte å komme seg ut på hvis snøen raser foran inngangsdøren, sier fagsjef i Frende Forsikring, Lill Cecilie Bjørndal Klementsen.

Derfor bør du alltid begynne med å grave frem vinduer, lufteventiler og pipe når du ankommer hytta.

Ikke sprengfyr for tidlig

- Sørg for at du får frisk luft inn i hytta og at det er godt avtrekk før du fyrer i ovn eller peis. Uten fri passasje gjennom pipe og fungerende ventiler kan hytta bli fylt med røyk. Ikke legg deg før du vet at disse tingene er sjekket og i orden, sier hun.

Hun minner også om viktigheten av å sjekke at røykvarslerne fungerer som de skal.

- Sjekk røykvarsleren hver gang du kommer til hytta. Den kan ha gitt fra seg lydsignal om dårlig batteri mens du var borte, sier Klementsen.