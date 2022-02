Det avtagbare desilitermålet har graderinger i milliliter og liter, i tillegg til at tilbakestillingsfuksjonen lar deg veie flere ingredienser samtidig.



Det er SmarteSaker som lanserer denne kjøkkenvekten som har en smart helletut som gjør det lettere for deg å helle over ingrediensene etter du har målt de.

Vekten har kun to knapper, og er derfor enkel å bruke. Den ene knappen er en på/av-knapp og en tilbakestillingsknapp. Den andre knappen (UNIT) lar deg veksle mellom ulike vektenheter. Vekten kan måle gram, milliliter, fluid ounce, pounds og ounces.

Kjøkkenvekten er laget av fødevaregodkjent plast og kan vaskes i oppvaskmaskinen etter at den er tatt av vekten. Vekten drives av et knappecellebatteri og den innebygde batterisparefunksjonen slår automatisk av vekten etter ett minutts inaktivitet. Vekten kan veie opptil 3000 gram og må ikke overbelastes.