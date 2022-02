Telenor skreddesyr bredbånd for hytta

For mange moderne hytteeiere er internett blitt et «must» for at tiden på hytta skal bli så verdifull som mulig, og hvert år blir vi flere som eier hytte.

Ifølge Statistisk sentralbyrå er det 440.000 fritidsboliger i Norge, en vekst på 8,5 prosent siste 10 år.

– Vi ønsker å ta med oss deler av hjemmelivet til hytta, slik at vi har muligheten til å surfe, spille og strømme serier. Ikke minst har mange flyttet hjemmekontoret til hytta underveis i pandemien. Med dette produktet treffer vi behovet til hytteeiere landet rundt, enten hytta er på fjellet eller ved sjøen, sier Camilla Amundsen, leder for TV og bredbånd i Telenor, i en pressemelding.

De fleste hytter ligger slik til at det ikke er mulig å få lagt inn bredbånd via fiber. Med Trådløst Bredbånd får hytta en stabil løsning med ubegrenset databruk. Alle hyttegjestestene kan dermed bruke nettet akkurat som hjemme. Enkelt installert - rett på hytteveggen.

Ubegrenset data

– Kundene trenger ikke bekymre seg for datakvote, og de trenger heller ikke grave på eiendommen. Prisene er også lavere enn Trådløst Bredbånd til helårsbolig, ettersom kundene normalt bruker bredbånd på hytta litt mindre enn hjemme, forteller Amundsen.

Trådløst Bredbånd Hytte leveres med ubegrenset datamengde over mobilnettet, i tillegg til en utendørs antenne som monteres på hytteveggen. Alt utstyret er klargjort for 5G. Dette betyr at kunder kan benytte utstyret på dagens 4G-nett, og via 5G der dette finnes. Når 5G fortløpende kommer til nye hytteområder, får kundene en glatt overgang til Telenors 5G-nett, som nylig er kåret til Norges raskeste.

Bonus med T-We

I første omgang tilbyr Telenor fire produkter med hastighetene 10, 30, 60 og 100 Mbps. Alt utstyret blir installert og satt opp av en autorisert montør, og det er kun to ukers leveringstid.

– Dessuten er det én viktig bonus for deg som har T-We hjemme: At du også kan bruke TV-abonnementet ditt på hytta, uten at det koster ekstra, og uten at du trenger å installere parabol. Med T-We app-en i kombinasjon med en Apple TV eller Chromecast kan du bruke T-We som hjemme, forklarer hun.

Trådløst Bredbånd Hytte kommer med alle fordelene som gjelder for Telenors bredbåndsprodukter, det vil si Alltid WiFi, Alltid på Nett-garanti, Nettvern og Familiebonus.