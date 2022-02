Disse frøene bør du så nå!

Denne artikkelen ble først publisert av HusGlede.no

Det er noe eget med følelsen du får når du kan dyrke frem dine egne spirer og se dem vokse og gro. Det er flere sorter du kan så allerede nå og det kommer til å gi deg stor glede når våren er her.

Vi har funnet sortene som du trygt kan så tidlig på året, som nå. En av dem er en svært ettertraktet sommerblomst som alle hagesentre stort sett går tomme for tidlig i sesongen og det er den berømte Blodbeger planten.

Disse kan du så nå

Stemorsblomsten er en yndet vårblomst siden den er veldig hardfør.

Det er mye du kan så allerede i januar/februar, og det er bare å glede deg til de blir store og sterke så kan du ha glede av dem gjennom sommeren.

Blodbeger

Blodbegerfrø vil gi deg flotte blodbegre når våren melder sin ankomst. Denne planten krever en hel del stell og er ikke den enkleste planten å få til, men når den står i full blomst kommer du til å være så glad du gjorde et forsøk.

Kjempeverbena

Kjempeverbena har lange og tynne stengler med små lilla blomster på toppen. Denne vil du ha mye glede av siden den blomstrer, uten avbrudd, gjennom hele juli og august. Spirer ikke frøene etter 3 uker kan du prøve å gi dem en liten kuldeperiode og prøve igjen. Sett dem i kjøleskapet i tre uker, deretter i romtemperatur, så skal du se de kommer seg.

Engletropet

Engletropet er en flerårig og vakker blomst som dufter himmelsk fra sine store hvite klokker. Det kan ta opptil fem uker før frøene spirer så her gjelder det å være tålmodig. Planten bør overvintre inne på en lys og kjølig plass, og ute bør den få en varm plass i solen. Selv om denne blomsten er vakker bør du ta med deg på veien at hele planten er giftig.

Piggeple

Piggeple er en ett- årig plante som har nydelige lilla blomster med små frukter med pigger på rundt planten. Disse små «fruktene» inneholder mengder av frø som du kan ta vare på, og så til neste år. Piggeple blomstrer fra juli til frosten kommer. Husk at også denne planten er giftig.

Stemorsblomst

Denne kjenner vi vel alle og det er ingen vår uten denne råtassen. Den tåler ganske røff behandling før den takker for seg. Stemorsblomsten er ett-årig, og sår du dem selv må de herdes før du kan plante dem i en plantekasse på terrassen eller i noen fine potter.

Chili

Denne sterke smakstilsetteren finnes i en mengde varianter så her er det bare å glede seg. Sår du denne tidlig kan du ha glede av den allerede i år, og da helst før høsten setter inn igjen.

Basilikum

Basilikum kan sås hele året og er å finne i mange forskjellige smaker og fasonger. De elsker sol og varme og kan ikke like hverken regn eller kulde. Basilikum passer godt i en vinduskarm fremfor å stå for mye ute.

Bruk riktig jord

Bruk skikkelig såjord når du skal så frøene dine.

Når du skal så fra frø til vekstplante er det viktig at du bruker riktig jord.

Nye vekster skal ikke ha jord med mye næring, veldig næringsrik jord vil svi røttene. I tillegg må det være jord som sørger for god drenering slik at ikke røttene kommer i fare for å råtne.

Den beste jorden du kan bruke er jord som er satt sammen for å brukes til å så, såkalt såjord. Planter du store frø så skal de dekkes med jord, i motsetning til små frø som kun skal ligge på toppen av jorden.

Slik sår du riktig

Sørg for at du sår frøene riktig.

Du kan så frøene dine både i potter og i såbrett.

Skal du så frø som ikke er små bør du så et par frø av gangen i en mindre potte. Små potter holder bedre på varmen. Når røttene på plantene dine begynner å blir synlig og lange, potter du de om i større potter.

Skal du plante små frø kan det være lurt å bruke et såbrett hvor du strør frøene utover og venter til de har fått noen blader. Da kan du plante dem forsiktig om i egne potter.

Begynn med små potter og flytt dem til større potter når de trenger det.

Plassering

Husk at vinduskarmen ofte er for kald for nysådde frø.

Veldig mange plasserer sine ny- sådde frø i vinduskarmen, men der kan det faktisk ofte være for kaldt for de små som skal glede oss gjennom varmere tider.

Det beste stedet du kan plassere frøene du har plantet er et sted hvor du har varmekabler i gulvet.

Gode lysforhold

Alle frø trenger godt med lys.

Når du sår inne fra tidlig januar bør du investere i et plantelys som et lysstoffrør eller et halogen armatur.

Har du en innetemperatur på rundt 20 grader bør du sørge for at plantene dine får lys i 12 til 14 timer hver dag. Med de korte dagene vi har her gjennom vinteren er du helt avhengig av å kunne gi plantene dine ekstra lys.

Jobben din er å sørge for at du får sterke og robuste vekster. Oppdager du at de blir lange og lyse, så får de for lite lys. Du må sørge for nok lys til plantene dine så fort de har begynt å spire.

Det er nå jobben virkelig starter.

Vanning

Husk å vanne ritktig og la aldri frøene tørke ut.

Når du vanner frøene dine er det viktig at du vanner fra undersiden.

Faller du for fristelsen og vanner fra toppen vil frøene kun flyte rundt i vann og bløt gjort og i verste fall kan de forsvinne vekk fra plantestedet sitt. Når du vanner fra undersiden vil potten trekke opp vannet, og når jorden er fuktig på toppen vet du at frøene dine har fått nok vann.

Jorden til frøene må ikke tørke ut så hold et godt øye med dem.

Herding

Alle planter du har sådd inne må herdes før de kan stå ute på fulltid.

Når plantene skal flyttes ut må de herdes. De har i en lang periode stått inne og vært beskyttet mot vær og vind, nå skal du gjøre dem sterke nok til å overleve ute.

Det vil kreve litt av deg, men det er vel verdt det. Bær de nye plantene dine ut noen timer hver dag i rundt 14 dager. Sett dem litt i skyggen og noen timer i solen slik at de venner seg til å stå ute.

Når herdingen er over kan de stå ute slik som restene av plantene og urtene dine. Pott dem gjerne om hvis det er behov for det. Sørg for at røttene har god plass.