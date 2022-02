Akkurat nå? Støvete Blå!

Dette er et blogginnlegg fra Fargerike.no



Februar er en kjølig måned, og nettopp kulde er noe vi assosierer med blått. Vi tenker kanskje også på himmel og hav når vi hører om blåfargen.

Både menn og kvinner elsker blått. Kanskje det er fordi det finnes så mange ulike blåfarger? Blåfargen kan være mørk, dus, kald og klar, og fargen er enkel å kombinere med ulike stiler.

I Fargerike har vi hatt egne farger i over 25 år, og Støvete Blå er en av våre eldste farger. Er det lov å kalle en blå farge varm? Ja, og som navnet tilsier har denne blåfargen en støvete overflate - nesten som et slør i en varm tone.

Støvete Blå er en av Fargerikes eldste farger, så det var ikke vanskelig å finne gode og inspirerende bilder å vise frem.

Her er det bare å nyte!

Foto: Per Erik Jæger

Blå sommer: Ingen farge passer vel sommeren bedre enn blå! De lyse og lette sommerdagene i Norge gir oss gjerne assosiasjoner til blå himmel og blått hav.

Foto: Per Erik Jæger

Velkommen inn: Blått smyger seg inn i hjemmene våre, og det starter gjerne allerede i gangen. Blått og brunt er en sikker vinner, og en evig klassiker. Den rene blåtonen er vakker og ønsker varmt velkommen.

Foto: Per Erik Jæger

Good mood: Er du på jakt etter den riktige stilen til et av rommene i boligen din? Lag deg et moodboard! Et moodboard er vakkert i seg selv og kan gi inspirasjon til ulike fargekombinasjoner.