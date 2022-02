Har du opplevd å bruke unødvendig tid på å lete etter verktøyet ditt?

CLC Work Gear har løsningene for å gjøre arbeidsdagen mer organisert, effektiv og tidsbesparende. De fokuserer hovedsakelig på to ting: organisering og mobilitet og tilbyr holdbare verktøyvesker, -belter, og ryggsekker.

- Vi vet at verktøybelter er mye brukt i enkelte land og innenfor noen yrkesgrupper. Vi ønsker å vise at verktøybelter er for alle. Vi lanserer nå blant annet et verktøybelte av høy kvalitet i skinn med god holdbarhet. I tillegg lanserer vi en rekke andre smarte løsninger for oppbevaring av verktøy.

Vi ønsker at alle skal kunne finne den optimale løsningen for oppbevaring av verktøy for sitt behov, sier Johan Wijkmark, Alliance Manager Hardware Division Europe, i en pressemelding.

Her er noen holdere og belter for eiere av en varierende mengde verktøy:

Kombinasjonsverktøybelte av skinn

Foto: Hultafors

Bruken av førsteklasses skinn gjør dette firedelte kombinasjonsverktøybeltet helt unikt. Det har dobbel spenne, brukervennlige poser og 15 lommer og holdere.

Fem omvendte lommer til spiker og verktøy, og ti mindre lommer. Innovative håndtak for enkel justering, bæring og oppbevaring uten søl. Holdere i skinn for vinkel og brekkjern. 70 mm bredt solid skinnbelte med dobbel stålspenne, som passer til livvidder fra 74 til 117 cm.

Verktøybærer med flerbrukslommer med mere



Foto: Hultafors

Verktøybærer med flerbrukslommer er ifølge impørtøren svært populært. Denne har et stort midtre rom til elektriske verktøy samt et sidepanel med glidelås og flere verktøylommer. Den har også ergonomiske polstrede håndtak og en justerbar skulderreim.

20 innvendige og 10 utvendige lommer for optimal organisering av verktøy og tilbehør. Sidepanel med glidelås holder verktøyet på plass under transport og oppbevaring. Vertikale lommer sørger for at verktøyene er synlige og tilgjengelige.

Polstrede håndtak og justerbar skulderreim for komfortabel bæring. Mål ca. 33 x 18 x 33 cm

Profesjonelt kombinasjonsverktøybelte for snekkere

Foto: Hultafors





Profesjonelt kombinasjonsverktøybelte i fire deler, med dobbelt lag ballistisk materiale med detaljer av førsteklasses skinn. Det har 125 mm bredt polstret belte med dobbel spenne, brukervennlige poser og 27 lommer og holdere.

Siden dette er beregnet på snekkere, har beltet 8 lommer til spiker og verktøy, og 19 mindre lommer. Holdere i skinn for vinkel og brekkjern.

Beltet er laget av ekstremt slitesterk dobbel ballistisk polyester og førsteklasses skinn.Ergonomisk design på håndtaket for ekstra stabilitet og brukervennlighet.

Passer til livvidder fra 74 til 117 cm