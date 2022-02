Årets første måneder er den perfekte tiden for å male treverk innendørs. Da er luftfuktigheten på sitt laveste, og treverket har tørket og trukket seg godt sammen.

− Maler du når treverket er mer fuktig, kan det komme frem skjemmende umalte krympesprekker senere, sier Chera Westman. i en pressemelding.

Hun er rådgiver hos Informasjonskontoret for farge og interiør (IFI.no).

Gir ro i rommet

Ved å male panelet oppnår du ro i rommet. Du unngår kvistmerker og trestruktur som kan gi et rotete utrykk. Dessuten kan du velge farge helt fritt.

− Veggpanel males gjerne i glans 20. Lister, dører, vinduer og andre detaljer males med en blankere maling, gjerne i den samme fargen, sier teknisk sjef i hos Flügger, Roger Fridheim.

MAL PANELET NÅ: Senvinteren er den perfekte tiden for å male panelte vegger og tak. Nå er nemlig panelet tørt og har trukket seg sammen, slik at du unngår skjemmende, umalte krympestriper. Foto: Kristian Owren/ifi.no

Velg riktig i fargehavet

En forutsetning for at resultatet skal bli pent, er at kvaen og fargestoffene i kvister og treverket må isoleres, slik at det ikke misfarger malingen. Fargestoffene i treverket er kraftige, og dør aldri ut.

– Kvister i 100 år gammelt panel som skal males, må isoleres. Dette er spesielt viktig når du maler med lyse farger, forteller produktspesialist Eivind Eriksen hos Gjøco.

Maling til treverk

Når du maler panel, er det viktig å velge en maling som er beregnet for treverk. Denne fungerer også på lister, dører, vinduer, kjøkkeninnredninger og møbler. Hvilken glansgrad du velger er opp til deg.

– Du bør bruke maling og grunning fra ett og samme malingsystem. Velg et system med grunning pluss toppstrøk, og gjerne bruk kvistlakk også. Et annet alternativ er å bruke et «alt-i-ett»-produkt i to eller tre strøk. Dette er en kombinert kvist- og sperregrunning som kan blandes i farger. Det fungerer også som toppstrøk med silkematt glans, sier Chera Westman hos IFI.no.

IFI har laget en oversikt over anbefalte produkter som vil sikre et godt resultat. Se den komplette oversikten her

Derfor krymper og sveller panelet Tre er et naturlig materiale, som krymper når det tørker og sveller når det blir fuktig. Hvis du maler panelet om sommeren når luftfuktigheten er høy, vil treverket krympe når det går mot senvinter. Da kan du få striper med bart treverk i skjøtene mellom panelbordene.

Slik maler du panelet

RIKTIG KVALITET: Når du skal male panel er det viktig å velge en maling som er beregnet for slikt treverk. Denne fungerer godt også på lister, dører, vinduer, kjøkkeninnredninger og møbler. Velg også god kvalitet på verktøyet for beste resultat. Foto: Chera Westman/ifi.no

1. RENGJØRING

Fjern støv med tørr mikrofiberklut eller støvsuger. Tørk av veggen med vann iblandet det rengjøringsmiddel som følger samme malingsystem som malingen du skal bruke. Tørk av med rent vann.

2. DEKK TIL

Dekk tilstøtende flater med maskeringstape, dekkefilt eller dekkepapp.

3. GRUNNING OG SPERRING

Grunn panelet med et første strøk med en kvist- og sperregrunning. La tørke over natten eller i henhold til produsentens anvisninger. Mellomslip lett for å fjerne fiberreisning før du påfører det andre strøket av sperregrunningen. La tørke og slip vekk fiberreisning før du maler videre.

4. MELLOM- OG TOPPSTRØK

Normalt trengs det to strøk med toppstrøksmalingen for å få god dekk, og jevn farge og glans. Bruker du kvist- og sperregrunning til toppstrøk, holder det å påføre det ene toppstrøket.

5. BRUK RIKTIG UTSTYR

Slå malingen over i en bøtte med riller på innsiden eller et stort malebrett. Påfør malingen med rull montert på forlengerskaft. Har du profilert panel, er det lurt med en pensel for hånden som du bruker til å male inne i de freste profilene. Penselen bruker du også inn mot lister og i hjørner der rullen ikke kommer til. Velg gjerne pensel med skrå bust. Ha også en bred og flat pensel, såkalt fordriver, klar. Denne bruker du til å glatte ut mønsteret som rullen etterlater i flaten.