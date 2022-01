Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



Mens eiendomsmarkedet på Den franske rivieraen slår rekord etter rekord, ifølge lokale eiendomsmeglere, har det jevnt over vært lav aktivitet i nabolandet i sør de siste snart to årene, mens coronapandemien har herjet.

I høst meldte eiendomsmeglerne i Spania at kjøperne endelig var på vei tilbake inn i markedet, men nå har deler av Europa igjen blitt stengt ned, og det sprer ny frykt og usikkerhet i blant annet det spanske fritidsboligmarkedet.

– Vi har selvfølgelig merket effekten av økt smitte i Europa med en betydelig nedgang i antall forespørsler. Det som nå skjer, er at mange av dem som planla visningsturer i desember og januar, utsetter turen til våren 2022. Men de aller fleste er fremdeles i kjøpemodus, sier innehaver og daglig leder i Spania1, Jan Erik Andersen, og legger til: – Så vi får vente på gode coronanyheter i tiden fremover.

Omsetningsrekord: Takket være “ketchupeffekten” i høst fikk fritidsboligmarkedet i Spania et lite oppsving, og Spania1 AS satte omsetningsrekord for en enkelt måned i oktober 2021. – Det var en etterlengtet opptur som kom godt med i vårt regnskap, sier Jan Erik Andersen, innehaver og daglig leder. Foto: Spania1

Merket “ketchupeffekten” i høst

Takket være “ketchupeffekten” i høst fikk fritidsboligmarkedet i Spania et lite oppsving, og Spania1 satte omsetningsrekord for én enkelt måned i oktober 2021.

– Det var en etterlengtet opptur som kom godt med i vårt regnskap, sier Andersen.

Men nå har det igjen roet seg grunnet frykt for spredning av nye virusvarianter som omicron.

– Basert på at det er mye usikkerhet om regler med hensyn til karantene, tror jeg vi får en rolig måned i januar. Jeg tror vi får et rush av solhungrige nordmenn til våren når de gode nyhetene kommer om at det igjen er trygt å reise til Spania og andre land.

Men det er én kundegruppe som fremdeles er meget ivrig på å kjøpe, ifølge Andersen.

– Det er eiere av småbedrifter som skal investere i “hjemmekontor i Spania” – for dem selv og sine ansatte.

Til Finansavisen i november fortalte Andersen om denne nye trenden.

– Det virker som om fleksibiliteten hos eiere og ansatte tillater at man i større grad kan jobbe fra Spania i deler av året, sier Andersen.

Han fortalte også om boligprosjektet Higueron West ved Fuengirola, som har blitt en hit blant nordmenn. Startprisen er to millioner kroner for en leilighet med to soverom. Toppetasjene selges for syv til 13 millioner kroner, og mer enn 70 nordmenn har kjøpt leilighet i prosjektet.

– Priser på nybygg holder seg overraskende stabilt til tross for prisøkninger på arbeidskraft og materialer i Spania, sier Andersen.

Bestselger: Higueron West i området Carvajal ved Fuengirola er Spania1s bestselgende prosjekt i høst. Prosjektet har togforbindelse til Malaga by og flyplass, og startpris er 3,5 mill. kr for leiligheter med to soverom, og fem mill. for tre soverom. Toppetasjene ligger på 7 til 13 mill. kr. Foto: Spania1

Vurderer utleie deler av året

– Dette tror jeg ikke kan vedvare, og jeg forventer en prisøkning de neste par årene. Spesielt gjelder dette for boliger med sentral beliggenhet nær sjø. Vi merker at det er mindre interesse for eldre –15–30 år gamle – leiligheter med lav standard, og med fellesområder som ikke er jevnlig vedlikeholdt, sier han.

De fleste kundene ønsker seg en moderne leilighet med varmekabler, stor terrasse, mye lysinnslipp, utsikt og med gangavstand til spisesteder. Delikate fellesområder med flotte basseng, grøntområder, og gjerne treningsfasiliteter inne på området, er også viktig for mange.

Andersen forklarer også at mange av kjøperne også vurderer å leie ut i deler av året for å få dekket driftsutgifter som strøm, vann og felleskostnader.

– Fordelen med noe redusert aktivitet er at vi kan bruke mer tid på hver enkelt kunde som vi møter i Spania. Dette har vært en utfordring i de aller travleste periodene, sier Andersen.

Han forteller at man kan gjøre gode kjøp i Spania for øyeblikket.

– Prisutviklingen på fritidsboliger i Norge er rekordhøy, samtidig som prisene i Spania ligger veldig stabilt. Spesielt sør for Alicante kan man for tiden gjøre meget gode kjøp. En ny og moderne nøkkelferdig leilighet med tre soverom, to bad og terrasse på 25 kvadratmeter selges til rundt to–tre millioner kroner. Ønsker man fin havutsikt, er prisen gjerne tre til fem millioner kroner for samme leilighet.

100.000 nye boliger det siste året

Spania er uten tvil det landet som har flest fritidsboliger til salgs i utlandet på Finn.no for øyeblikket. I skrivende stund ligger det totalt rundt 7.700 boliger til salgs i utlandet på Finn.no, hvorav Spania står for over 5.700. De aller fleste boligene til salgs i Spania, over 5.000 av dem, ligger i de populære områdene Costa del Sol og Costa Blanca.

Costa Blanca er en 200 kilometer lang kyststrekning i provinsen Alicante i det østlige Spania. Mens kyststripen Costa del Sol består av byer som Marbella og Fuengirola, samt småsamfunn i den vestlige delen av Malaga-provinsen i det sørlige Spania.

– Tilbudet generelt er tilnærmet ubegrenset i Spania. Det ble bygget 100.000 nye boliger i Spania det siste året, og det er en nettovekst årlig på såkalte secondary homes i Spania på 10.000 boliger bare dette året. Boligbeholdningen, eller housing stock, i Spania er på totalt 26,1 millioner boliger, hvorav 3,77 millioner er “secondary homes”, forteller Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

3,5 millioner ledige boliger i Spania

I 2021 sto det 3,5 millioner boliger ledige i Spania. Det er tall som viser at tilbudssiden ikke vil være noe problem på mange år.

– Det er ikke noen begrensninger her. Det er mange bra prosjekter, og mye å velge mellom. De norske velger lite ut av utvalget, de pakker seg sammen i norske områder. 2022 blir nok hyggelig for meglere stort sett overalt, og det vil fortsatt være godt å være norsk i Spania om man velger å kikke på eiendommer også utenfor de norske områdene. Jeg tror man da vil ha større sjanser for å finne drømmeboligen til en mer fordelaktig pris, sier Øye.

Han forteller at det ifølge Idealista har vært 1,6 prosent prisvekst de siste 12 månedene i eiendomsmarkedet i Spania.

– Fremdeles vil de mest populære landene for nordmenn være Spania og Sverige, med fortsatt sterk prisvekst i Sverige, mens den i Spania vil være mer moderat, med store variasjoner fra sted til sted, sier Øye.