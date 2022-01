Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



Coronapandemien skjøt i 2020 fart i eiendomsmarkedet på Den franske rivieraen da franskmenn gjenoppdaget sitt eget “hyttemarked”. Dette trykket har nå pågått i snart to år, for eiendomsmeglerne på Den franske rivieraen melder om nok et rekordår i 2021.

– Vi fikk et nytt annerledesår i 2021, sier Erik Fougner, som melder om nytt rekordår for eiendomsmeglerfirmaet AAA Riviera. – I hele Frankrike ble det i 2021 omsatt 1,2 millioner boliger. Det er all-time high i Frankrike. Siste rekordår var i 2019 med 1,1 millioner boliger omsatt.

At 2021 har gått langt forbi rekordåret 2019, har ført til en prisoppgang i hele landet.

– Det har vært fem prosent prisøkning på leiligheter og ni prosent på eneboliger, sier Fougner.

Han forteller at folk har forstått at de kan jobbe borte fra kontoret, og vil da gjerne ha større hus på landet med hage og uteplass.

Cannes: Dette sjarmerende «townhouset» i handlegaten Rue d’Antibes, kun 250 m fra Croisetten og strandkanten i Cannes, er til salgs for 1,49 millioner euro (pluss omkostninger). Eiendommen har 127 kvadratmeter boareal med fire soverom og privat uteplass/hage på over 100 kvadratmeter. Foto: AAA Riviera

Franskmennene migrerer ut av byene

– Vi har sett en migrasjon. Man kan utmerket jobbe fra et feriested. De som har kjøpt er gjerne personer som ikke har hatt planer om å kjøpe eiendom i det hele tatt, men som har valgt å bruke pengene sine på noe annet enn et høyt priset aksjemarked.

Han forklarer at eiendomsmarkedet blir sett på som en tryggere investering også i Frankrike, etter et urolig børsår, samtidig som kjøper har en nytteverdi av boligen.

– I Frankrike er det kun 58 prosent som eier egne boliger. Tallet i Norge er 77 prosent, så her i Frankrike har man litt mer å gå på. Flere kjøper egne boliger, og renten er fortsatt lav.

Samtidig forteller Fougner at Den franske rivieraen har hatt et “kolossalt fall” i produksjon av boliger, og hele 30 prosent reduksjon i antall byggemeldinger.

– Salget har oversteget det som har blitt produsert, så lageret er lavere nå enn det har vært på 20 år. Salget spiser opp alt som produseres og vel så det. Lageret er nesten tomt, og det har preget prisene, som har gått opp nesten syv prosent på nybygg, sier Fougner.

Han forteller at på bruktmarkedet har prisene steget rundt seks prosent i 2021, mens det var tre–fire prosent prisøkning i 2020.

Stadig flere nordmenn selger

Ny rekord: Erik Fougner melder om nok et rekordår i 2021 for eiendomsmeglerfirmaet AAA Riviera takket være den positive pandemieffekten på eiendomsmarkedet på Den franske rivieraen. Foto: AAA Riviera

AAA Riviera hadde i fjor rundt 70 prosent franske kjøpere, noe som er uvanlig. De opplever at færre nordmenn kjøper fritidsbolig i Frankrike, og at flere nordmenn heller selger fritidsboligen sin der.

De kjøpte gjerne for ti år siden med en eurokurs på åtte kroner, og selger i dag og får ti kroner tilbake og vel så det. Det er fantastisk å være selger i dag. Vi har hatt vanvittig aktivitet med å hjelpe selgere å selge møbler, og flytte ting ut. Selgerne har vært hjemme i Norge, så vi har gjort alt. Det har vært ideelt for oss å ha kontor både i Norge og Frankrike i denne perioden for å hjelpe kundene i hele salgsprosessen, sier han.

Men det var likevel noen nordmenn som kjøpte fritidsbolig i Frankrike i 2021.

– I 2020 var det nesten ingen, men i 2021 kom noen på banen igjen. Nordmenn utgjør fortsatt en liten andel av vår omsetning, men det er på grunn av pandemien. Utlendinger og nordmenn vender gradvis tilbake, men det kommer helt an på hvordan pandemien utvikler seg.

Eiendomsmegleren opplever fortsatt at nordmenn som har bolig på Rivieraen, reiser ned og bruker den.

– Reiserestriksjonene er ikke helt umulige, og har du coronapass, kan du gjøre det meste her. Bare ikke dra ut på byen, men det er det ikke så mange av våre kunder som gjør likevel. Men de som gjerne er litt eldre og har hatt bolig her i 20 år, de har gjerne fått dette pushet til å selge nå. De føler kanskje ikke at det er trygt å reise nå heller, og ser på valutakurs og mulig gevinst. Vi har en andel norske kunder som selger.

Fougner oppsummerer markedet i 2021 på følgende måte:

– Vi har gått fra at vi i 2020 hadde et kjøpers marked til at vi nå har et selgers marked.

Og salgene, de går også mye raskere nå enn før, ifølge ham.

– Tidligere kunne man gjerne bruke fire til seks måneder på å selge et hus, nå selges det bare på noen få visninger. Det er veldig uvanlig for eiendomshandel i Frankrike, hvor ting tar tid. De har individuelle visninger her som strekker seg over flere måneder. Det er ikke som i Norge hvor vi har felles visninger.

Attraktivt i Antibes: Dette penthouset i Antibes ble nylig solgt for 1,8 millioner euro, ca. 18 millioner kroner, av Riviera Keys. Foto: Riviera Keys

Europeerne er på vei tilbake til Rivieraen

Også i fjorårets siste måneder, som vanligvis er en rolig tid for eiendomsmarkedet på Den franske rivieraen, opplevde AAA Riviera mye aktivitet, noe som gir en god start også på 2022.

– Det tar vanligvis tre måneder fra budgivning til vi har en gjennomført handel i Frankrike. Det er lengre prosedyrer man skal igjennom. Kommuner har for eksempel forkjøpsrett i to måneder. Vi får dermed en ganske god debut på 2022. Men vi begynner å få en slunken salgsportefølje, og det kommer vi til å merke i 2022. Det fordi franskmenn fortsatt vil øke sine kjøpsambisjoner, og europeerne i nærmeste naboland er også på vei tilbake. Det vil føre til at prisene stiger også det neste året. Generelt for hele bransjen blir 2022 et slags hvileår på et stabilt høyt nivå, rett og slett på grunn av manglende salgsobjekter, sier Fougner.

– Du tror ikke lenger at det blir et rekylår i 2022?

– 2022 blir et stabiliserende år. Vi kan ikke slå rekorder år etter år. Det er tilbudssiden som skaper begrensninger her nede. Så får vi se om vi får et rekylår i 2023. Jeg har tatt fullstendig feil i mine prognoser tidligere. Jeg trodde 2020 skulle bli dårlig, men det ble jo helt fantastisk. Så ble 2021 enda bedre igjen. Vi har et historisk rekordår igjen i 2021.

Fougner forventer fortsatt stor pågang i året som kommer, og tror alt avhenger av tilbudssiden.

– Det blir en fortsettelse av det vi har sett før. Materialkostnadene går opp. Det er vanskelig å finne ledige tomter, så utbyggere sliter med å finne muligheter. Noen flytter også sørover, fordi vi nå kan jobbe hvor som helst. Jeg tror vi får en stabilt god og høy etterspørsel i 2022. Pandemien vil kunne prege dette. Det vi opplever i Norge nå, preger folks bevegelsesmønster. Noe lignende i Frankrike vil ikke frata franskmenns lyst til å kjøpe i eget hjemland.

Idyll: Denne sjarmerende villaen i Antibes kan bli din nå for 2.750.000 euro, eller 27 millioner kroner. Foto: Riviera Keys

Skvises ut av populære områder

– Har andre områder blitt populære nå som trykket og interessen er så stor på Rivieraen?

– Ja, vi ser at det er et stort trykk på Rivieraen, og der stiger prisene. Og når økonomien ikke følger med, er det flere som må se seg om geografisk, og kjøpe i det området som heter Var. Det er et fylke som ligger vest for Cannes. Der er det fortsatt litt rimeligere prisnivå. Har du et begrenset budsjett på 600.000 euro, er det nesten umulig å få kjøpt hus i fylket Alpes-Maritimes. Da må du vestover. Da blir det igjen større avstand til flyplassen. Det er ikke hus å oppdrive i vårt fylke, sier Fougner.

Pandemien har hatt mange tøffe utslag. Eiendom er en av bransjene som har hatt en positiv effekt med et kraftig oppsving i både omsetning og pris.

– Vi har ikke sett dette siden 2007. Folk har sett behov for å bruke penger på bolig, eller hytte i eget hjemland. Det er fortsatt aktuelt i alle priskategorier. Hvis pandemien tar slutt, får vi en oppsving av utenlandske kjøpere igjen. Men det er ikke ekstreme utslag. Vi snakker ikke om tosifret stigning i pris, slik vi tidvis har hatt i Oslo. Men i fransk omfang er dette en kraftig prisstigning på pluss syv prosent. Det er uvanlig, sier Fougner.

Rivieraens Bygdøy: Denne 228 kvadratmeter store toppetasjeleiligheten i et lite, men eksklusivt, nyrenovert bygg i art-déco-stil bestående av seks leiligheter på Cap d’Antibes, Den franske rivieraens svar på Bygdøy, har oppvarmet svømmebasseng og gangavstand til “alt”. Prislappen? 2.950.000 euro pluss omkostninger, tilsvarer drøyt 30 millioner kroner. Foto: AAA Riviera

Fem–seks prosent prisvekst i Cannes og Nice