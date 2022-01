Denne artikkelen ble først publisert i Kapital.



Den snart to år lange coronapandemien har på mange måter økt proteksjonismen, også på markedet for fritidsbolig. I likhet med Norge har mange europeiske land opplevd at flere velger å kjøpe feriebolig i eget land fordi det er der vi har blitt tvunget til å tilbringe mest tid de siste årene.

Mens denne trenden i land som Norge, Sverige og Frankrike har ført til eksplosjonsartet prisvekst og rekordomsetning, har det for andre land ikke vært nok til å demme opp for lavere etterspørsel utenfra og en stadig voksende tilbudsside.

For mens kapitalsterke franskmenn har bidratt til å sette nye rekorder på boligmarkedet i Frankrike, og Sverige opplever tosifret prisvekst på fritidsboliger grunnet økende interesse fra egne innbyggere, er markedet i Spania fortsatt rimelig lunkent, enkelte steder nesten “dødt”, fordi både utlendinger og kapitalsterke spanjoler stort sett har uteblitt under pandemien. På Finn.no ser vi at fritidseiendommer på spanskekysten blir liggende lenge usolgt, og at det er stort rom for å prute på prisene. Det enorme tilbudet gjør at det nå er kjøpers marked her.

Men dette kan fort endre seg, skal vi tro ekspertene. Og når vi kommer ut på den andre siden av pandemien, står det en rekke nordmenn, ja, faktisk 100.000 av oss, klare til å gjennomføre drømmen om å kjøpe feriebolig i utlandet.

Nest dyrest: Denne eiendommen like utenfor Strømstad er den nest dyreste fritidsboligen til salgs i Sverige på Finn.no for øyeblikket, med en prislapp på 19,5 mill. kr. Foto: Askengren Fastighetsmãklare

30 prosent flere vil kjøpe feriehus i utlandet

– Vi ser at oppsamlingsheatet blir større. Det står nå et voksende antall norske husholdninger som venter på å få kjøpe fritidsbolig i utlandet, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Vi så starten på dette i høst da det så vidt åpnet opp. Da ble det veldig iver etter feriehus og -leiligheter, og man merket pågangen. Nå har usikkerheten meldt seg igjen.

– Det vi vet, er at de aller fleste som planlegger kjøp i utlandet – de venter. Hadde de tenkt å kjøpe i Spania, da kjøper de normalt ikke hytte på fjellet i Norge i stedet. Oppsamlingsheatet begynte å komme i høst. Det har likevel vært endel omsetninger i 2021. Folk har kjøpt nybyggprosjekter, hatt videovisninger, og det er mange kjøpsprosesser på gang, sier Øye.

Han forteller at det gjennom pandemien har vært en 30 prosent vekst av norske husholdninger som ønsker å kjøpe fritidsbolig i utlandet. De fleste av disse kommer til å kjøpe utenlands, og har ikke Norge som et alternativ, mener Øye. Han tror det er mer snakk om tid, og når det åpner opp igjen.

– Mangel på flyreiser ser ut til å være det minste problemet. Det ser jo ikke ut til at det er noen mangel på investorer i flybransjen akkurat nå, sier han.

Nybygg: Dette nyproduserte feriehuset med sjøbod og båtplass på Hamburgö ligger til salgs på Finn.no til rundt 17,5 mill. sek. Tomtearealet er på 751 kvm, og boareal er på 120 kvm med bl.a. tre soverom og to bad. Foto: Svensk Fastighetsförmedling

Sverige blir stadig dyrere

I skrivende stund ligger det 7.488 fritidsboliger i utlandet til salgs på Finn.no. 5.705 av disse fritidsboligene, eller over 76 prosent, ligger i Spania, mens 738 ligger i Frankrike og 308 i Sverige.

Nå er det kanskje ikke høysesong for hyttemarkedet i Sverige, og utbudet er nokså beskjedent på Finn.no om dagen. I de populære “norske” hytteområdene Värmland og Västra Götaland ligger det for øyeblikket ute 272 eiendommer til salgs. Foruten et hotellanlegg i Västra Götaland er den dyreste fritidsboligen til salgs i Sverige en villa i Halland til 22 millioner svenske kroner, tilsvarende cirka 21,5 millioner norske kroner. I det populære “norske” hytteområdet Västra Götaland ligger det en villa til salgs for 19,5 millioner kroner. Strandeiendommen består blant annet av et hovedhus, gjestehus, sjøbod, to bryggeanlegg og sandstrand.

Ifølge Prognosesenteret har Sverige sett en 20 prosent prisvekst på fritidsboliger over en 12 måneders periode, mellom desember 2020 og november 2021.

– Det har skutt i taket i høst, og det er uten hjelp av nordmenn. Gjennomsnittsprisen er nå 2,387 millioner svenske kroner. Det er ikke langt unna norske priser. Gjennomsnittsprisen på norske hytter er 2,487 millioner norske kroner. Det nærmer seg norske tilstander, hvor vi har hatt en 7,5 prosent prisvekst på norske fritidsboliger. Dette presset i prisene vil øke gjennom 2022. Jeg tipper at vi – for Sveriges del – havner på tosifret vekst også i 2022, sier Øye.

Det er fortsatt mange svensker som skal ha fritidsbolig, det er fremdeles mindre reisevirksomhet, og nå kommer etter hvert også nordmenn som er enda mer kjøpesterke tilbake. Det vil merkes spesielt på vestkysten av Sverige.

Øyparadis: Denne prakteiendommen på øya Nordkoster utenfor Strömstad har et tomteareal på 1.363 kvm, med utsikt over Kostersundet. Det svenske øyparadiset kan bli ditt for 8,95 mill. svenske kroner, eller ca 8,7 mill. NOK. Foto: Askengren Fastighetsmäklare

Prisvekst på over 30 prosent

– Motivasjonen for nordmenn til å kjøpe på svenskekysten er at den svenske skjærgården har samme kvaliteter som den norske, men med fortsatt lavere priser og betydelig lavere levekostnader. Med 20 prosent prisvekst generelt vil noe av denne prisforskjellen utjevnes, mens levekostnadene nok fortsatt vil være lavere i Sverige.

Det har blitt betydelig dyrere å kjøpe fritidseiendom i Sverige de siste to årene, og valutaen har også holdt følge med den norske kronen, og vi har dermed ingen positiv valutaeffekt lenger.

– Det blir hyggelig for de som skal kjøpe andre steder enn i Sverige. Sverige er unntaket, sier Øye.

At etterspørselen og dermed også prisene skyter i været, samtidig som tilbudssiden krymper, kan eiendomsmeglerne i Sverige også rapportere om.

– Prisene på fritidshus i Strömstad de siste 12 månedene har økt med 30,5 prosent fra desember 2020 til desember 2021. Det har vært en priseksplosjon i de mest populære hytteområdene. Og det er svensker som er største kjøpergruppen i Sverige nå, sier Leif Fourong, eiendomsmegler i Svensk Fastighetsförmedling.

Han tror også prisene vil stige det neste året.

– Prisene kommer til å gå opp også i 2022. Det spekuleres i fem prosent på bolig- og hyttemarkedet i Sverige, sier Fourong, og legger til: – Det finnes lite å kjøpe i Sverige nå, og det vil det fortsette å være. Men etterspørselen er fortsatt stor, derfor øker prisene kraftig. Vi trodde flere nordmenn skulle selge under pandemien, men vi har ikke opplevd det her i våre områder.

Den potensielle kjøpergruppen har aldri vært større

I tillegg til mange tyske hytteeiere i Sverige er Norge største nasjon som eier boliger i Sverige, utenom svenskene selv. Ifølge Prognosesenteret er det offisielt i Sverige 13.000 fritidsboliger som er eid av nordmenn med norsk personnummer. I tillegg er det 3.000 svensker som er bosatt i Norge. Mange nordmenn står fortsatt i kø for å kjøpe i Sverige.

Priseksplosjon: Prisene på fritidshus i Strömstad har de siste 12 månedene økt med 30,5 prosent. Denne prakteiendommen på øya Nordkoster utenfor Strömstad har et tomteareal på 1.363 kvadratmeter, med utsikt over Kostersundet. Det svenske øyparadiset kan bli ditt for 8,95 mill. svenske kroner. Foto: Askengren Fastighetsmäklare

– Norsk økonomi går fortsatt meget bra, og den kjøpergruppen vi snakker om, som er 45–55 år, er i dag den demografisk største gruppen. Det er fra den samme gjengen vi finner de som kjøper hytte i Norge og de som kjøper fritidsbolig i utlandet. Denne potensielle kjøpergruppen har aldri vært større, og kjøpekraften er høy. Dette er den kommende eldrebølgen, og de har ikke tenkt å legge seg ned og dø. De skal nyte livet – lengst mulig, sier Bjørn-Erik Øye i Prognosesenteret.

Han mener det er samme forbehold som i fjor. Folk følger med på hvordan pandemien utvikler seg, og flere håper at denne runden med restriksjoner ikke blir like langvarig som i fjor, bl.a. fordi andelen vaksinerte (inkludert tredje dose) øker. Men usikkerheten er fortsatt stor.

– Det tallmessige potensialet for antall norske husholdninger som skal kjøpe i utlandet, vil bli liggende på et stabilt høyt nivå. Denne gruppen har store boligformuer, og de aller fleste har hyggelig betalte og sikre jobber. Arbeidsledigheten er lav i Norge, og spesielt i denne gruppen. Det er fortsatt lav rente, selv om den er på vei opp. Og dette er dessuten den minst rentesensitive gruppen, sier Øye og legger til:

– Det vi spekulerer i er tankesettet deres. Hvor lenge skal og vil de jobbe for full maskin? Mange i 50-årene har hyggelige formuer og fremtidsutsikter, og tenker at de fremover skal nyte mer. Da snakker vi i denne sammenhengen om å ta større deler av året i sørlige strøk. Nå kan de også jobbe der på hjemmekontor. Det er vanskelig å finne annet enn pandemien nå som holder dette igjen. Oppsamlingsheatet begynner å nærme seg to år. Forutsatt at det åpner opp blir det et hyggelig år i 2022 – spesielt for selgere.

Bestselger: Higueron West i området Carvajal ved Fuengirola er Spania1s bestselgende prosjekt i høst. Prosjektet har togforbindelse til Malaga by og flyplass, og startpris er 3,5 millioner kroner for leiligheter med to soverom, og fem mill. for tre soverom. Toppetasjene er priset til mellom syv og 13 millioner kroner. Foto: Spania1

Billigsalg i Tyrkia og Hellas

Men hvor skal man da kjøpe? I Frankrike, som du kan lese mer om på de neste sidene, melder lokale eiendomsmeglere om et nesten tomt lager av ferieboliger. Mens i blant annet Spania, som det også står mer om på de neste sidene, er lageret fortsatt fullt, og det fylles stadig på.

– Det er ikke bråhast med å kjøpe i Spania. Jo lenger unna norske områder du søker, desto større tilbud har du. Det er heller ingen fare for en generell kraftig prisvekst i Spania. Men skal du ha fritidsbolig i et “norsk” område, blir det kanskje litt mer rift om eiendommene. Tilbudssiden er generelt god i land som Spania og Italia, sier Øye.

Han tror heller ikke det blir noen prisvekst i land som Hellas og Tyrkia.

– Det er ekstremt billig å kjøpe fritidsbolig der nå – men også med betydelig risiko – både på opp- og nedsiden.

Det ligger 324 fritidsboliger i Tyrkia til salgs på Finn.no for øyeblikket. Den dyreste boligen er på 160 kvadratmeter i Tyrkias “St. Tropez”, Bodrum i Turkbuku. Fritidsboligen selges av Antalya Homes, og komplekset ligger på en 39.000 kvm tomt og består av 39 leiligheter. Komplekset inneholder funksjoner som sikkerhetsvakt 24 timer i døgnet, sikkerhetskamera, to restauranter, svømmebasseng, badstue, spa, frisør, lege, treningsstudio, vannsport, rengjøringstjenester, concierge-tjenester og private parkeringsplasser. Salgsprisene for tre-roms leiligheter i mellometasjen er 1.350.000 euro, omtrent 13,5 millioner kroner.

– I Tyrkia er det ekstremt lave priser på fritidsboliger nå, men det er vanskeligere å komme dit. Man må få mer relasjon til landet, og det er mer som skjer der. Alt er ikke på stell. Vi vet ikke hva de finner på av skatter og avgifter, ting virker ikke helt rasjonelt. Men skal du ha flotte eiendommer billig kan du vurdere Tyrkia, men risikoen er stor der. Det må du ta med deg, råder Øye.