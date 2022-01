Dette er et blogginnlegg fra Fargerike.no



I disse dager, når kulden kryper langs ytterveggene, er drømmen for mange å tenne opp i peisen. Når man kikker inn i de lett hypnotiske flammene, ser man ikke de små og litt større skavankene som er rundt.

Er det ikke sot på veggen rundt eller noen sprekker i muren?



Ha planen klar!

Neida, vi vet at det ikke er tiden for å male akkurat nå, men hvis du planlegger hva du skal gjøre, så slipper du å irritere deg over små og store skavanker når neste kuldeperiode setter inn.

Når planene er klare, tar det nemlig veldig kort tid å male rundt peisen. Dekkfilt, litt bred pensel og en god vannbasert interiørmaling, vil stort sett gjøre jobben.

Her er noen gode fargetips til vinterens regnværsdager!



Foto: Fargerike.no

Ro og hvile: Peisen er her malt i fargen Elvesand FR1940. Sammen med den vakre fargen Wadi FR1947, dannes et mykt og koselig rom der man kan finne ro og hvile. Lekre gardiner fra gulv til tak, luner godt. Ton-i-ton farger brytes lekkert opp med det gulgrønne trekket i benken. Akkurat passe frekt!

Foto: Fargerike.no

Fargefest: Moderne og vakker er denne peisen som en søyle. Tapeten fra Symfoni har nydelige fargekombinasjoner og sammen med peisen trekker den blikket og skaper rommet.

Foto: Fargerike.no

Naturlig: Blågrått og naturfarger er vakkert rundt peisflammene. Når peisen ikke er i bruk, er det dessuten hyggelig med pynt og stearinlys på peishyllen.

Foto: Fargerike.no

Vinter i sommerparadiset: Sommerhytta har også fått en vakker peis - noe som gir lenger bruk av sommerparadiset.

Foto: Fargerike.no

Gammel og god: Gamle klenodier varmer fortsatt. Toppen av kaminen er et perfekt sted for blomstervaser og andre dekorative gjenstander når den ikke er i bruk.

Fotograf Foto: Fargerike.no

Samlingspunkt: De av dere som følger de kreative damene på Sjøholmen, vet at denne vakre peisen er deres samlingspunkt store deler av vinteren. Til Fargerikes lansering av Årets Farge 2016 ble peisen i Midtstuen malt opp i den vakre fargen Merlot FR1174, og veggene som prydes med nye utstillinger flere ganger i året, er Rose FR1173.

Foto: Per Erik Jæger / Fargerike

De vakre kakkelovnene er stort sett høyreiste og hvite, men fine fliser finnes i mange farger. Hvorfor ikke kle en vakker kamin med blanke fliser, en fin kontrast til de matte veggene, her i fargen Vårtegn FR2276.