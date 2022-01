I løpet av en arbeidsdag er det mange som risikerer ulike typer av øyeskader. Derfor er det helt avgjørende at man bruker egnet øyevern som er tilpasset de arbeidsoppgavene som skal utføres.



- Her er det nok mange som dessverre slurver, inkludert meg selv – helt til jeg erfarte hva som kan skje, forteller Niklas Nygard Grande i en pressemelding fra Skydda.

Nygaard Grande er kjent som SnekkerNiklas på Instagram.

- Kunne gått mye verre

Niklas er faglært tømrer og i tillegg til å jobbe på ordrekontoret til Thaugland på Storo i Oslo, inspirerer han tusenvis på sosiale medier med sine Gjør-det-selv-videoer. I tillegg er SnekkerNiklas ambassadør for Skydda Norge, og bidrar til å sette fokus på sikkerhet og trygge arbeidsforhold.



- Mens jeg gikk på byggfag fikk jeg sommerjobb som hjelpemann på en byggeplass, hvor jeg også fikk muligheten til å utføre små tømrerjobber. En dag skulle jeg med en bordsag kappe ned bredden på en lekt på langs. Da står man og dytter materialet mot sagbladet, samtidig som man holder et godt blikk på kuttingen for at alt skal bli korrekt, forteller Nygård.



Han legger til at han ikke brukte vernebriller, og at det på den tiden generelt var altfor lite fokus på bruk av øyevern.

Måtte på legevakta

- Det resulterte i at jeg fikk en flis rett inn på øyet. Det var helt umulig for meg å holde øyet åpent, det var irritert og bare rant, fortsetter snekkeren.



Arbeidsskaden endte med en tur til legevakten hvor en lege til slutt fikk dratt flisen ut av øyet. Niklas forstod først i etterkant hvor nære han var å bli blind. Nå ønsker han å advare andre og påminne alle om viktigheten av å bruke verneutstyr.



- Det kunne gått mye verre, innrømmer han.



- Jeg har dessverre hørt alt for mange lignende historier fra byggebransjen. Flere av historiene starter gjerne med “jeg skal bare...”, der man for eksempel skal kutte en jernvinkel med en vinkelkutter – uten bruk av øyevern. En varm metallflis på øyet kan smelte seg fast og må opereres ut. I verste fall mister man synet.

KYDDA-AMBASSADØR: Niklas er opptatt av å skape trygge arbeidsforhold - enten man er profesjonell håndverker i jobbsammenheng eller pusler med hjemmeprosjekter som hobbysnekker.

Bruk alltid øyevern

Espen Jensen, regionansvarlig i HMS-selskapet Skydda Norge, forteller at man alltid skal bruke verneutstyr på arbeidsplasser der det er fare for skader.



Han understreker at det finnes flere ulike typer øyevern, og det er viktig å velge den typen som passer best i det aktuelle arbeidsmiljøet.



Vernebriller deles inn i kategoriene vanlige vernebriller, kapselbriller og sveisebriller. I enkelte miljøer er det nødvendig å beskytte både øyne og ansikt.



- For å kunne velge riktig beskyttelse er det helt nødvendig at man finner ut hvilke risikoer som finnes i miljøet. Videre er det viktig at man påser at beskyttelsen er tilpasset personen som skal bruke det. Personlig verneutstyr som sitter dårlig og er ubehagelig, blir som oftest ikke brukt, påpeker Jensen.



- Sørg også for at personer som arbeider sammen med deg, bruker øyevern. Det å bruke øyevern hele tiden er eneste måten å beskytte seg helt mot skader, lyder oppfordringen fra HMS-eksperten.

SIKKER BESKYTTELSE: Øyevern brukes for at man skal være beskyttet mot alt fra flygende partikler til sprut fra kjemikalier.

Slik velger du riktig øyevern

Øyevernet skal være godt tilpasset personen som skal bruke den. Bruk riktig beskyttelse tilpasset arbeidsmijø og arbeidsoppgaver.

Hvis brillen ikke passer, kan det oppstå åpninger hvor farlige partikler eller stråling kan trenge inn og skade øyet.

For at en vernebrille skal sitte optimalt, er det mange ting som spiller inn, som ansiktsbredde og ansiktsform.

Velg myk nesebro for best mulig komfort. Skal du kombinere bruk av vernebriller med annet verneutstyr, eksempelvis hørselvern, er det viktig å velge briller med tynne, myke stenger.

Velg vernebriller som beskytter mot riper og dugg.

For å oppnå optimal beskyttelse, er det viktig at øyevernet byttes ut med jevne mellomrom.