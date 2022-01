Nå kan du sikre deg cyber-snøfreser

Denne artikkelen ble først publisert i Finansavisen Premium.



Sånn cirka nå har du innsett hvor kjedelig det er å skuffe snø. Vitsene om at du slipper å trene i dag, fordi du skal måke, er – vel – utslitt. Naboen har sluttet å le. Litt fordi han og er lei av å skuffe.

Så du sitter og kikker på en snøfreser. Skal du ha med hjul eller belter? Er det Yahama som gjelder, eller kan du klare deg med en sånn blå en fra Biltema.

Vel, du har allerede sikret deg en elbil. Ikke utenkelig at det er en Tesla. Og du har garantert kikket på en Tesla Cybertruck. Enten av lyst eller for en god latter. Bilen ser ut til å vekke begge deler.

Den vekker også en hel del andre innovasjoner. Det er allerede lansert en drøss cyberdingser, som løser diverse problemer kledd i en rustning av kantete, børstet metall.

Og nå altså, en snøfreser.

Foto: Spyker Workshop

Fjernstyrt beltevogn

Navnet er Cyberkat. Om ikke det altså levner et klart bilde av inspirasjonskilden, så ser den ut som et tilbehør som skal bakpå Cybertrucken. Et tilvalg du kan huke av på nettsiden når du bestiller bilen.

Men altså, dette er en kreasjon satt ut i livet av Ryan Butler i startupselskapet Spyker Workshop (ikke heller tilknyttet en annen eksentrikers bilprodusent, Spyker).

Forskjellen, utover størrelsen er ellers at Cyberkaten går på brede belter, så den får tak i snøen, og styres med en fjernkontroll.

Størrelsen er litt mindre enn en snøfreser av den mer normale typen. 75 cm ganger 50 cm for å være presis. Motoriseringen er åpenbart elektrisk, og drives av fire 12V-batterier.

Foto: Spyker Workshop

Så langt er dette en litt stor, fjernstyrt beltevogn. Men det er inntil du hører ordet CyBlower. Det er i praksis en snøblåser du hekter bakpå den lille beltevognen og styrer fra stua. Eventuelt kan du koble på en tilhenger og kjøre ting du ikke gidder å bære rundt i snøen.

Prislappen er på cirka 11.500 kroner. Før du legger til moms og diverse ting du trenger. Og du må faktisk bygge den selv.

Effektivt? Tja. Billig? Tja.

Men sjelden har det vært antagelig vært gøyere å skuffe snø. Noe skal du uansett drive med mens pandemien blåser over. Om ikke du sikret deg flammekasteren til Elon Musk da.