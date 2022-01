Tallet er foreløpig litt lavere enn etter rekordinnsamlingen i fjor, men langt høyere enn alle andre tidligere år. Det tyder på at mange var hjemme i Oslo også denne julen.

– Det viser dessuten at de aller fleste fant informasjonen de trengte om innsamlingen og la treet der de skulle. Det setter vi stor pris på, sier kommunikasjonsdirektør Kjersti Kristoffersen i Renovasjons- og gjenvinningsetaten i en pressemelding.

Du grønne, glitrende...kompost



Trærne er fraktet til Sørlimosen, rett ved Grønmo gjenbruksstasjon. Der flises de opp og blandes med løv som oslofolk leverte i fjor, pluss en liten andel hestemøkk.

Dette varmkomposteres i cirka et år, og blir til ferdige jordprodukter i tide til hagesesongen 2023.

– Juletrær har et kort liv hjemme i stuen, men får et langt liv som kvalitetsjord i Oslokompost-produktserien vår, sier Kjersti Kristoffersen engasjert, og fortsetter:

– Det er en krevende innsamling, med mange trær som skal hentes i løpet av få dager. Men det er viktig for oss å få dem inn. Hageavfallsinnsamling og jordproduksjon er lokal, sirkulær økonomi i praksis. Det er vanskelig å finne noe mer kortreist enn dette!

Feil sted til feil tid?

Men selv om den annonserte innsamlingen er ferdig, så er ikke jobben helt over. Av ulike grunner ligger det dessverre fortsatt trær igjen rundt om i byen. Hva skjer med disse?

– Dette er trær som er levert for sent, på feil sted eller begge deler. Alle som velger å ikke benytte seg av innsamlingen, skal levere treet sitt på egen hånd til et av hageavfallsmottakene våre. Men vi vet at hvis noen først legger fra seg et tre et sted, så oppstår det fort en haug. Vår utfordring er at vi ikke alltid vet hvor disse haugene er, sier kommunikasjonsdirektøren.

– Men vi skal prøve å hente dem, og må prøve å finne dem etter beste evne. Da er vi avhengig av at folk sier fra til oss når de ser juletrær ligge rundt omkring, enten via e-post eller telefon. Alle henvendelser tas imot med takk, vi ønsker jo å bidra til at vi har det ryddig og fint rundt oss, avslutter Kristoffersen.

Erfaringsmessig er det godt over 5000 trær som ikke legges ut i løpet av den ordinære innsamlingen. Mange av dem leveres samvittighetsfullt til hageavfallsmottak, men altså ikke alle. Ryddingen kan med andre ord komme til å foregå en god stund – i Renovasjons- og gjenvinningsetaten varer julen dessverre ofte helt til påske.