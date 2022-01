Unngå full fyr på hjemmekontoret

- De stadige strømrekordene kombinert med myndighetenes ønske om at mange jobber hjemmefra gjør at nordmenn fyrer som aldri før, sier brannekspert i Frende Forsikring, Øystein Øren i en pressemelding.

Dette må du slutte med

Forsikringsselskapet er bekymret for at dyr strøm og daglig fyring, sammen med stressfaktorer på jobb kan føre til uoppmerksomhet og raske løsninger.

- Aske fra peisen står bak branntilløp og brannskader i boliger hvert år. Så hvis du er blant dem som kaster asken i søpla eller støvsuger ildstedet, håper jeg du slutter med det, sier han.

Øren forteller om brann i en kjellerbod som selskapet fikk melding om.

- Der tok det fyr i støvsugerbeholderen, etter at sentralstøvsugeren var brukt til å fjerne aske. Nylig fikk vi melding om brann på en balkong, hvor varm aske hadde stått i en bøtte, sier han.

Nordmenn fyrer mye

Etterspørselen etter ved er formidabel, og Øren har stor forståelse for at nordmenn fyrer mye for tiden.

- Strømmen er dyrere enn vi er vant til og det er kaldt i mange boliger med temperaturene vi har nå. Og så er det jo trivelig med fyr i ovnen, spesielt når mange av oss jobber hjemmefra. Det er selvfølgelig helt fint å fyre, men du må vite hva du gjør, sier Øren.

Så lenge bør du ventefør asken er sikker



Branneksperten i Frende råder deg til å la asken ligge i tre-fire dager i et sted det ikke er fare for brann.

- Det høres lenge ut, men det kan være varme eller glør i gammel aske i flere dager etter at du fyrte. En kullbit inneholder glør og med god tilgang til oksygen kan temperaturen stige igjen. Det er fortsatt 500 grader i en ulmende kullbit, sier Øystein Øren.

Fyr i ovnen på hjemmekontoret gir litt ekstra kos i hverdagen. Foto: Frende Forsikring

Ikke sett asken tett på huset

En lettvint løsning er å sette restene utenfor, men det kan gå helt galt.

- Asken og glør kan ta fyr. Utendørs kan vind og trekk virkelig bidra til at det kan bli åpne flammer, sier Øren.

Hvis du skal fjerne noe fra ildstedet før det er helt kaldt må det oppbevares brannsikkert.

- En sinkbøtte er det tryggeste alternativet. Ikke bruk plastposer eller plastbøtter, sier branneksperten i Frende.

Når du så skal kvitte deg med kald aske kan den kastes i restavfallet.

TIPS: Slik skal du behandle aske og glør

- Kjøp en sinkbøtte eller annet brannsikkert spann med lokk der du kan oppbevare asken i noen dager, til det er helt avkjølt

- Oppbevar spannet utendørs

- Ikke bruk vanlig støvsuger til å gjøre rent i ildstedet

- Hvis du skal bruke støvsuger, kjøp inn spesialutstyr med metallbøtte som kan kobles på for å unngå brann

- All aske skal sorteres som restavfall, og ikke blandes med matavfallet

(Kilde: Frende Forsikring)